Kakav je plesač Dino Merlin? Što je Roko Blažević radio pola sata prije izlaska na pozornicu Eurosonga? Odgovore na ova pitanja ima mladi plesač Endi koji je plesao i u Merlinovom novom spotu i na Eurosongu. Endi je sa samo 13 godina nastupio na "Supertalentu" i od tad samo niže uspjehe. Pjeva, pleše, glumi, a osmislio je i plesnu predstavu.

"Hrvatski Bieber, da to me valjda prati do kraja života, ne znam što bih rekao na to. Je li mi drago ili nije kad te uspoređuju s jednom takvom ikonom, onda je valjda ok", zaključio je odmah na početku Endi.

Taj je nadimak Endi dobio kad se prvi put pojavio na sceni. Bilo je to prije 10 godina na velikoj pozornici "Supertalenta".

"Kad tako mali klinac, koji dolazi iz malog grada Pakraca i otiđe u tako veliku produkciju Nove TV, bude na tako velikoj sceni pred publikom i pred žirijem je nešto što se ne zaboravlja. To je ono što te sigurno formira na nekakav način", smatra Endi.

Od tada do danas snimao je pjesme, glumio, ali najviše plesao. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti, a među svojim najvećim uspjesima smatra nastup na Eurosongu. Izlazak na pozornicu s Rokom Blaževićem nikad neće zaboraviti.

"Roko Blažević je osoba koja je najveća flegma valjda na našoj sceni. Pred sam izlazak na scenu pred 200 milijuna ljudi, možda ne znate, ne znam ni smijem li to otkrivati, ali on je gledao zadnju epizodu svoje omiljene serije. Pola sata pred izlazak na scenu. Dok sam ja kao back up plesač koji izlazi na scenu na 20 sekundi bio pod tolikim stresom, noge su mi se odsjekle on je obgrljen zastavom gledao zadnju epizodu svoje najdraže serije", ispričao je Endi.

Svoj plesački talent pokazao je i u novom videospotu Dine Merlina.

"Pa zapravo ugodno me iznenadio, ima taj neki groove, pokret koji ne bih očekivao ovako kad ti prvo padne na pamet Dino Merlin", priznao je Endi.

Uz sve to, glavna preokupacija ovih dana mu je plesna predstava "Individuet", autorski plesni projekt Endija i njegove plesne partnerice Lare Frgačić.

"Dobro smo kliknuli kao plesni partneri te smo stoga odlučili ući u zajedničku suradnju stvaranja naših vlastitih predstava", izjavila je Lara.

"Ne volimo previše otkrivati o čemu je, o čemu se radi, sve dok publika ne dođe i ne dobije nekakav svoj dojam", dodao je Endi.

Premijeru predstave koju su pripremali čak šest mjeseci imali su prije nekoliko dana u Zagrebačkom plesnom centru.

"Široki stav o tome je da se ne može živjeti samo od plesa, ali ja mislim da je sve u glavi i da sve ovisi o tvojoj nekakvoj ambiciji prema tome", zaključio je mladi plesač.

Iako se posljednjih nekoliko godina posvetio studiju, Endi je posebno među tinejdžericama već godinama prava zvijezda.

"Kad sam bio u učeničkom domu onda su zvali konstantno, to je nešto što je trajalo stalno. Ne znam kako su uopće saznali u kojem sam domu pa su znali imati vrlo čudna pitanja, koju pastu za zube koristim, kako sam se danas obukao, do toga da znaju u koliko sam sati izašao iz doma, bilo je freaky momenata", prisjetio se.

A za sve obožavateljice, tužna vijest. Endi ima djevojku, a ima i velike planove za budućnost.

"Raditi nekakve dosta ekstremne stvari u plesu koje možda nisu viđene kod nas na sceni. Paralelno s tim snimam nove pjesme što sam, što s mojom curom Lorom. Vjerujem da još ni ne znam što me sve čeka s obzirom koliko ambicija imam", zaključio je.

Želja mu je zapjevati na Dori, zaplesati s Brunom Marsom, a tek su mu 23 godine. Ne sumnjamo da će svoje snove ovaj dečko iz Pakraca ostvariti!

