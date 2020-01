Brojni kolege glumci, ali i druge osobe iz javnog života okupili su se u nedjelju u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri filma o životu jednog od naših najvećih glumaca Ivi Gregureviću.

''To je umjetnik koji nedostaje svakom filmu, nedostaje svakoj seriji, nedostaje i nedostajat će svakom snimljenom kadru'', rekao je Goran Navojec.

I tako već godinu dana, koliko je prošlo otkad nas je napustio Ivo Gregurević. Premijernim prikazivanjem dokumentarnog filma o njegovu životu obilježena je prva godišnjica smrti tog velikana hrvatskog glumišta.

''Doživjeti ovaj film i Ivu je zaista jako dirljivo'', rekla je Anja Šovagović, a s njom se složio i Navojec.

''Te emocije, to se teško prepričava. Ne možeš to ni prepričati, bilo je jako emotivno, predivno da se to dogodilo, da se dogodilo u ovoj kući'', zaključio je.

Vedranu Mlikoti još ne ide u glavu da Ive nema.

''Pogotovo sad kad budemo tu po kazalištu, imaš osjećaj da će izaći iz svake kolone'', priznaje.

Film ''Prvi do srca – Ivo Gregurević'', režirao je Ivin veliki prijatelj i kum, redatelj Branko Schmidt.

''Ja sam emotivno toliko istrošen nakon ovog filma, kao ni nakon jednog od svojih filmova. Radeći ovaj film, vidio sam koliko su ljudi voljeli Ivu. Praktički je svaki sugovornik plakao, nije bilo nikog s kim smo razgovarali a da na koncu nije kapnula neka suza'', rekao je iskreno.

Dokumentarac posvećen Ivi nastao je u devetom mjesecu prošle godine, a emotivno su ga doživjeli baš svi koji su sinoć bili na projekciji u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

''Čini nam se da je jako puno ljudi nestalo, otišlo, a mnogi od njih ostavili su dubokog traga, tako da su vječno s nama. Govorimo to za Ivu, a imamo već jako puno ljudi koji rade teatar gore'', primijetio je Goran Grgić.

S Ivinim odlaskom teško se nosi i njegov sin jedinac Marko Gregurević.

''Ne mogu zamisliti da ga neću vidjeti, vjerojatno kao i svatko tko je izgubio roditelja, naročito taj prvi period, ta prva godina. Ponosan sam zbog svega što je napravio i što je ostavio iza sebe'', priznaje Marko.

Marko je preuzeo i medalju Grada Zagreba, koja je posmrtno dodijeljena njegovu ocu za sveukupni doprinos hrvatskoj kulturi. Da je bio sjajan glumac, dobro je poznato, a kakav je tata bio Ivo?

''Dosta je bio strog što se tiče apo+solutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa i uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio'', iskreno priča Marko.

Kasnonoćni pozivi upućeni kolegama glumcima bili su Ivina dobro poznata navika, a ljubav prema svojem Orašju i Donjoj Mahali prenio je i na prijatelje.

''Najviše to primjećujem u noćima koje su mi tihe i mirne jer znalo se često dogoditi da bi on nazvao i rekao – pjevaj'', prisjeća se glumica Šovagović.

''On je čovjek koji je mogao držati katedru kako se voli svoj zavičaj. Uvijek se družio s običnim svijetom, s običnim ljudima, ali ne zato da bi se on spuštao na taj nivo, nego da bi te ljude dizao na svoj nivo'', priča Goran Navojec.

Na premijeru filma o Ivi došao je i trećeplasirani u prvom krugu predsjedničkih izbora, pjevač Miroslav Škoro. On, čini se, nastavlja nakon izbora i s glazbom i s politikom.

''To je bila utakmica u kojoj smo došli jako blizu, izgubili smo s malom gol-razlikom i kako bi rekli u nekim političkim opcijama – idemo dalje. Nećemo sada stati, radit ću normalno svoje poslove koje sam radio i prije, Bože moj, mora se živjeti i raditi. I nastaviti se ,iz poštovanja prema ljudima koji su mi ukazali povjerenje, baviti ovim poslom i pokušati napraviti u nekom sljedećem koraku više za naš narod'', zaključio je.

