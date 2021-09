Stihove Oliverove ''Što to bješe ljubav'', ''Tri sam ti zime šaptala ime'' grupe Magazin ili pak Mišinu ''Svi pjevaju, ja ne čujem'' napisala je Marina Tucaković. Jedna od najuspješnijih autorica u regiji preminula je u 67. godini uslijed komplikacija zbog COVID-a 19 i višegodišnje borbe s rakom. Marina je napisala i bezvremenski hit ''Zora je'', a o radu i prijateljstvu s tom ženom-lavicom, kako je zove, Neda Ukraden sve je ispričala za In magazin.

Oliverova ''Što to bješe ljubav'' ravno u srce pogađa i najhladnije. Uz njegov glas, tajna leži i u bezvremenskim stihovima Marine Tucaković.



''Marina Tucaković je bila ne samo sjajna autorica, možda i najveća na ovim prostorima, nego je bila prije svega lavica, drug, prijatelj. Ona je bila jako duhovita žena, jako lucidna. Znala je jako puno stvari iz naših života, tajni, suza smo mnogo prolili u njenom domu'', prisjeća se Neda Ukraden.



Marina Tucaković desetljećima nam je mamila i suze i smijeh, a da to mnogi nisu ni znali. Sve kroz neke od najvećih hitova u regiji, stihovima koje je napisala za Severinu, Mišu Kovača, Nove fosile, Magazin, Zdravka Čolića i nebrojene druge.



''Imala je tu vrstu lucidnosti, pameti, duha da je vrlo lijepo znala proniknuti u dušu svih nas koji bi joj dolazili sa željom, obraćali joj se sa željom da uradi stihove za određene melodije. To je jedna nevjerojatna vještina koju imaju samo izuzetni da se prilagodi svakom, i onom najobrazovanijem pjevaču i onom koji je došao s ulice i njive, znala je da one sve najbolje sokove iz svih nas izvuče i pretoči u stihove'', priča Neda.

I za neke Nedine najpoznatije pjesme stihove je pisala Marina Tucaković. Došlo doba da se rastajemo, Majko majko, Šaj rode šaj, ali i nezaboravnu ''Zora je''. Kada je Neda snimala tu pjesmu u studiju, Marina je pisala stihove u posljednji trenutak.



''Hrvoje Hegedušić, Ksenija Erker, Zorica Kondža, Mato Došen, Truli i ja, pun taj hodnik, čekamo stihove da bi ušli u studio i otpjevali. Bili smo u direktnoj telefonskoj vezi sa Beogradom. Marina predloži ovo, mi to stavimo u stih, ne rimuje se, rimuje se, paše ovdje, daj u zadnju strofu ćemo to, daj u refrenu ovo izmijeni... Uglavnom, više se ne zna tko je tu što napisao. Bilo kako bilo, Marina je potpisana, pjesma je otišla u eter i nitko slutio nije, nitko slutio nije kakav će to biti hit'', prisjeća se Neda.



Marina je preminula u 67. godini uslijed komplikacija izazvanih oboljenjem od COVID-a 19 i nakon višegodišnje borbe s rakom. Nama je ostavila nezaboravne pjesme, a prijateljima i obitelji sjećanja ispunjena sretnim trenutcima.



''Dijelile smo istu strast i prema kuhanju. Ona je odličan bila kulinar, ali i prema modi, prema krpicama. Jao koliko smo mi jadne para potrošile na te raznorazne odjevne predmete. I cipele, i tašne i mantile... Mi smo bile dvije nepopravljive lude koje su stalno zvale jedna drugu ''Ej, jesi li vidjela, došli su oni mantili, idi tamo, ima i dobrih cipela!'' Mogle smo kupiti tri vile koliko smo para dale za te krpice'', priča Neda.



Svojim stihovima Marina Tucaković ostavila je neizbrisiv trag, a Neda će je se sjećati kao sretne i nasmijane iz nekih vedrijih vremena.



''Bilo je to vrijeme sasvim drugačije od ovoga. Vrijeme stvaralaštva, druženja, poezije, prijateljstva, poštovanja... Eto, u to ime, u ime prekrasnih pjesama koje je napisala, u ime tog divnog druženja i tog vremena, ogromnih tiraža, ogromnih hitova, ja mogu samo da kažem - Veliko hvala, draga Marina, počivaj u miru.'', zaključila je Neda za kraj.

