Dosad neviđene fotografije iz obiteljskog albuma Olivera Dragojevića, supruga Vesna ustupila je splitskom fotografu Feđi Klariću koji je uz svoje autorske, izradio čaroliju koja prikazuje pjevačev život. Ova izložba ujedno je i najava velikog koncerta u Spaladium Areni koji će se u Oliverovu čast održati na njegov rođendan.

"Nedostaje mi da me nazove na telefon. Bilo mi je prve dane teško, zazvoni mi telefon, čak sam i sanjala neke momente da me zove i čak sam s njim razgovarala na telefon. Budila sam se po noći, to mi je bilo malo horor, ali ne znam je li to bilo stvarno ili je to meni bilo u mojim mislima - snovima.", govori nam Vesna, supruga Olivera Dragojevića.



A upravo će se posljednji veliki Oliverov san, onaj o koncertu u Spaladium Areni uskoro i ostvariti. Njegovi kolege, prije svega prijatelji na toj će pozornici 7. prosinca pjesmom obilježiti Oliverov rođendan:

"Taj koncert koji se trebai održati i koji je morao bit otkazan nažalost, dva su koncerta prodana u nekoliko sati i on je čak radio probe, došli su svi muzičari svi su bili tu i on je toliko želio napraviti ta dva koncerta da ćemo mi tu njegovu želju ispuniti. Nadam se da će Splićani doći i proslaviti to s nama jer ja ne znam hoće li više biti toga, mislim da neće", kaže Vesna.



Zlatan Stipišić Gibonni, Tedi Spalato, Petar Grašo, Zagrebačka filharmonija, Stjepan Hauser tek su dio glazbene obitelji koja će odati počast glazbenom geniju:



"Bilo što što je trebalo pomoći on je bio blizu nas. On je magično davao snagu, sigurnosti, duhovnosti i jednostavnosti života, a to bi trebali imati svi u sebi.", priča Alen Bjelinski, dirigent.



Projekt naziva "Vridilo je" započeo je izložbom fotografija koje nikad ranije nisu bile dostupne javnosti. Fotografije iz obiteljskog albuma poznatom fotografu Feđi Klariću ustupila je supruga Vesna, a on je uz svoje autorske upotpunio i s fotografijama drugih splitskih fotografa.



"Prvi put mi se nakon više desetljeća dogodilo da mi je strah ušao u kosti jer sam raspolagao s kompletnim fundusom obiteljskih fotografija Vesne i njenih sinova i to mi je stvaralo strah i nervozu da se s tim nešto ne dogodi jer ipak je Oliver hrvatska kulturna baština.", kaže Feđa Klarić, fotograf.



Trenuci vjenčanja, igranja sa sinovima i unucima, lov na ribe i opuštena druženja s prijateljima, sve su to trenuci zabilježeni u vremenu koji pričaju priču o jednom bogatom životu.



"Pričaju da je Oliver prvenstveno bio vanserijski čovik, muž, otac i nadasve dida. Čovik koji se kao umjetnik rađa jedanput u 100 godina. Moguće da mi je najdraža jedna fotografija na kojoj Gibonni ljubi Olivera, ali ljubi ga na način kako se ljubi nekoga koga voliš, a to je mater jer Oliver je Mater Dalmacije", priča Feđa.

Vesni su sve fotografije drage.



"Sve su mi drage, ali možda od našeg vjenčanja pa na dalje kako je krenulo. Ovako smo vam mi živili, ka obični ljudi, po moru, po brodu, šetnje, putovanja, ništa pretjerano, sromno kako je on reka i kako je on živija.", objašnjava Vesna.



A Oliver u nama i dalje nastavlja živjeti kroz pjesme koje nam je ostavio. Neke od najljepših oživjet će uspomenu na njega 7. prosinca u Splitskoj Areni…. Vridilo je kapetane!

