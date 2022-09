Pjevač Luka Basi za sebe kaže da ima slovensko srce i dalmatinsku dušu. Ovaj Slovenac, zahvaljujući duetima s Jolom, Lidijom Bačić, Markom Škugorom i klapom Kampanel, sve je popularniji i u Hrvatskoj. Vodimo vas na njegov veliki glazbeni spektakl ''Dalmatinska noć'', koji se održao u Ljubljani, i na kojem se na pozornici rasplakao. Zašto? Pogledajte u prilogu In magazina!

Dalmacija se na nekoliko sati preselila na ljubljanske Križanke. Slovenski pjevač Luka Basi domaćin je Dalmatinske noći, koja je i ove godine rasprodana pa mladi pjevač ne skriva zadovoljstvo.



''Speachless! Bilo je predivno! Bila je noć za pamćenje! Predivan koncert, sve je bilo super, gosti su bili super, bina, ljudi su bili fenomenalni!'', rekao je Luka.



Luki su se pridružile brojne zvijezde, a publika je pjevala uglas. Rezultat - suze na pozornici. Naime, Basi se od sreće i rasplakao.



''Da, jer glazba je meni sve! Glazba je meni sve i odna kad dobiješ takvu podršku ljudi da te stvarno vole...ne samo da te slušaju, oni kupe kartu, dođu tamo, možda je loše vrijeme, možda je sve, ali dođu tamo, uživaju, pjevaju tvoje pjesme, evo plakao sam...muškarci plaču! hahaha...'', rekao je Luka.



Svoje premijeru uživo doživjela je i njegova nova pjesma Zasvirajte neko drugo veče s klapom Kampanel.



''Sjetim se kad smo snimali ovdje u Dalmaciji, između nekih kadrova smo sjedili i pjevali acapella, to mi je bilo....jer kad ja čujem klapsko pjevanje to mi je fenomenalno'', kaže.



Ako se pitate zašto jedan Slovenac toliko voli dalmatinsku pismu da kaže da ima slovensko srce i dalmatinsku dušu, evo odgovora.



''Pa ja mislim da to imaju svi kod nas... Kod nas u Sloveniji svi čekamo ljeto da idemo na odmor, da ne treba ići na posao i tada idemo na more. Kamo idemo? Naravno idemo u Hrvatsku, idemo u Dalmaciju, i tamo nam je super. Znači, taj dalmatinski melos nas podsjeća na nešto dobro, na nešto pozitivno, na relax, nema stresa, nema ništa i ja mislim da zato mi to volimo'', kaže Luka.



Kad nije na pozornici, Luka svaki slobodan trenutak provodi u najslađem društvu.



''Ja uživam sa mojim klincima. S njima uživam jer to su svaki dan neke nove fore tako da se učiš svaki dan, uživam uz svoju obitelj, naravno, stvarno se dobro osjećam kod kuće'', kaže.



A tko vodi glavnu riječ kad su kućanski poslovni u pitanju? Supruga?



''A ne, ne, ne. Kod nas ti je ne 50/50 nego je 100/100. Oboje radimo sve. Tako da ti ja kuham, perem, sve'', rekao je.



Upravo je obitelji Luka posvetio svoje tetovaže.



''Ovo je bila prva, prva i kao zadnja. Onda sam za mjesec dana diošao i rekao ja ću samo jednu napravit, samo to, onda sam nakon tri sata napravio i to, tako da sljedeći put kad se vidimo mislim da će bit još jedna. Ovo je posvećeno mojim klincima, znači Tai i Tia, ovo je moja glazbena obietlj, svi vi, a ovdje smo svi mi, slika s mora kad smo bili na Pagu, zauvijek ovdje'', kaže.



Nakon rasprodane dalmatinske noći, Luka ne uzima odmor nego i dalje nastupa punom parom. To je i njegov dječački san.



''Ja bih samo htio da ovo traje jer meni je to stvarno super. Da mi sad netko kaže '' ti ćeš sljedećih 20 godina imat Dalmatinsku noć, sve će bit rasprodano, bit će 3 hiljade ljudi'', meni je to stvarno dosta. Naravno da želim jedan dan svirati u Stožicama, pa Arena Zagreb pa sve, ali samo da to traje i ne samo to da ljudi dođu na koncert nego i da uživaju, ja samo želim da uživaju do kraja života i onda ću i ja biti sretan'', zaključio je.



Uz ovakve obožavatelje, nema sumnje, snovi se zaista ostvaruju.

