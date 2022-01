A sada vas vodimo na set serije Kumovi. Ondje su ekipu In magazina dočekali predstavnici dviju sukobljenih obitelji. Kakav je načelnik mjesta Zaglave, ali i koje ćete likove prepoznati u svojoj okolini pogledajte u prilogu In magazina.

Tri obitelji povezane kumstvom i interesom, sukobi u utrci za novcem i odlučivanje o sudbini mjesta - sve nas to očekuje u televizijskom mjestu Zaglave.



''Mi smo sad u našem dnevnom boravku, iz ove scenografije se vidi što kaže kolegica da smo iz dobrostojeće obitelji, to sam stekao radeći i po Njemačkoj i u Hrvatskoj. Mi smo dobrostojeća obitelj sa velikim problemima'', objašnjava glumac Milan Štrljić svoj dio u seriji.



''Kao dobrostojeći, jesu dobrostojeći, ali malo škripi pa se pokušava nadoknadit na neke druge načine i Zvone nekad uspije nekad ne uspije'', nadovezao se na Stojan Matavulj na opis Milana.

Upravo Zvone Akrap stoluje ovdje kao načelnik.



''Dakle klasičan načelnik male općine, di svak svakoga zna, tko šta radi, tko šta ne radi, pokušava plivati u svemu tome, pokušava neke male, sitne malverzacije, da bi recimo asfaltirao cestu ili tako nešto'', priča Stojan Matavulj.

Likovi nove serije brzo će vam se uvući pod kožu. A kako kažu sami glumci u njima ćete prepoznati i ljude iz svoje okoline.



''Kad se dogodi nešto u selu novo, a da ona to prva zna i da može proširiti, a obično sve prva sazna, zadnji tko sazna od nje je njezin muž, zato što on zapravo nju uopće ne doživljava, pa se onda naljuti na nju kad mu nešto ne kaže a ona kaže pa dobro, ja sam ti htjela reć ali ti sve zaboraviš pa zašto da ti govorim. To mi je baš jako blisko, moji korijeni su iz Dalmatinske zagore, tako da znam te ljude u dušu.'', priča Barbara Vicković.



''Vidjet ćete nas kao brata i sestru koji se neizmjerno poštuju, cijene, vole, koji su malo na višoj poziciji jer su bogatiji, nego što smo mi bili dosad u nekim serijama. Koji imaju svoje životne probleme, ali uglavnom njih dvoje se izuzetno dobro slažu'', priča Rada Mrkšić.

Iako iza sebe ove glumačke legende imaju nebrojeno uloga u kazalištu, na filmu i serijama ipak priznaju kako ovakve televizijske uloge još nisu igrali.



''Posve drugo, različito od onog što sam igrao dosad. Moram priznati da imam lagano uzbuđenje, neću reći tremu, nije pristojno u ovim godinama imati tremu ali uloga je vrlo složena, kompleksna'', objašnjava Milan Štrljić.



''Moram priznati da mene nije sram reći da me velika trema čopila i da onako malo steže u želudcu'', nadovezala se Rada.

Svašta očekuje ove tri obitelji. Boreći se za svoje snove, a neki i za golu egzistenciju, stavljat će na kocku ono najvrijednije što imaju, zato ne propustite Kumove uskoro na Novoj TV!

