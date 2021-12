Zatvorila su se vrata MasterChef kuhinje i za Anom Antunović. Ovoj Dalmatinki presudile su emocije, ali i sirova srdela. Njezino napuštanje showa teško je palo čak i članovima žirija. Kakvi su joj planovi, hoće li ostati u gastronomiji ili će se vratiti poslu u marketingu, otkrila je Dijani Kardum.

Šesti eliminacijski izazov donio je i kraj boravka u MasterChef kuhinji Ani Antunović.



''Bila sam poprilično umorna i nisam uopće previše razmišljala o eliminacijskom izazovu, samo sam htjela riješiti još jedan taj zadatak, ali eto nažalost neuspješno'', priznaje Ama.

A najveći izazov Ani tijekom ovog gastronomskog putovanja nije bilo kuhanje.



''Bilo mi je brokvanje kako mi to zovemo, odnosno nominacije. Jedan dan kuham s članovima svog tima, super smo i sve. Drugi dan moram nekog od njih nominirati za eliminacije ili slušati kako oni nominiraju mene i to mi je uvijek bio nekako najveći izazov u MasterChefu, nešto što bi najviše voljela preskočiti'', kaže.

Ipak, ponosna je na to što je dobila priliku pokazati svoje znanje i ljubav prema kuhanju. Svaku pohvalu, ali i kritiku pamtiti će zauvijek, ali i tehnike koje je ondje naučila.

''Naravno da smo naučili i nove tehnike i nova jela. Ono što ja mislim da sam najviše naučila je to promišljanje o hrani. Da razmišljam što je to što dolazi na moj tanjur, otkud je to došlo, na koji način je došlo do te forme, kako je servirano, što se tu moglo drugačije napraviti i mislim da je tu velika uloga bila žirija jer su nas konstatntno na to nekako vodili'', priča.

Osim novih znanja i tehnika, Ana iz ove avanture nosi i lijepe uspomene.



''Najdraža uspomena koju ću ponijeti kući iz MasterChefa je definitivno naša jutra u vili, naša jutra dok kuhamo kavu, imamo doručak, miris tog toplog kruha, jaja, nešto se uvijek spremalo. Prva kava to mi je nekakvo, bili su to trenuci kad sam bila najbliskija s tim ljudima'', govori.



''Najponosnija sam što sam cijelo vrijeme bila svoja. Bila sam onakva kakva inače jesam, kako god da će to netko percipirati i zapravo to je činjenica koja me onako, zbog te činjenice ne bih apsolutno ništa mijenjala'', kaže.

Prije dolaska u MasterChef Ana je ljubav prema kuhinji pokazivala na svojem blogu. A time će se nastaviti baviti i nakon izlaska iz ove jedinstvene kuhinje.



''Nekako priznajem da sam sad pomalo izgubljena nakon MasterChefa. Iza mene je stvarno uspješna karijera 10- godišnja u marketingu. Ne želim napustiti taj dio svog posla jer volim marketing, volim društvene mreže, ali nekako bih voljela to svoje iskustvo približiti u gastronomski dio. Naravno svakako ću se i dalje truditi oko svoje Kuhane i pečene, trudit ću se da ljudima donosim nove recepte'', kaže.

Kakvi novi recepti čekaju preostale kandidate? Tko će nakon Ane završiti svoje natjecanje, a tko će preskočiti još jednu stepenicu na putu prema finalu...

