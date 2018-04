Emir Hadžihafizbegović nedavno se vratio iz grada koji nikada ne spava. Riječ je, naravno, o New Yorku, u kojem je Emir osvojio još jednu nagradu za najboljeg glumca.

Jedan od najzaposlenijih bosansko-hercegovačkih glumaca Emir Hadžihafizbegović upravo se vratio iz New Yorka, gdje mu je uručena nagrada za najboljeg glumca u filmu ''Žaba''.

''Bitne su, važne su, satisfakcija su za napravljeni posao, godi čovjeku kad čuje da ju je dobio. Ali kako Krleža kaže uzmi nagradu, stavi ju na leđa i idi dalje, nije dobro da čovjek glumac ili književnik ili slikar razmišlja o kontekstu nagrada ako stvarate nešto i provocirate hoćete li ju dobiti onda se cijela stvar poljulja'', kazao je Emir.

Pobjednički ples Emir je zaplesao na najpoznatijem svjetskom trgu - Times Squareu.

''I onda smo napravili neko zezanje i zaplesali s crncima. Bilo je lijepo to je moj četvrti odlazak u New York i to je zaista drugačiji grad od drugih, čak ima i Eskima'', našalio se glumac.

Iako je iza njega više od 30 godina profesionalne karijere, Emir je zaposleniji nego ikad. Upravo je završio snimanje humorističnog serijala, u zagrebačkoj Gavelli priprema predstavu za slijepe i slabovidne osobe, a publiku i dalje nasmijava s kultnom predstavom ''Audicija", gdje glumi osebujnog lika - Bogoljuba Šaulića iz Bosanskog Grahova.

Nedavno je i zaplakao, kada mu je njegov veliki prijatelj Dino Rađa rekao kako je primljen u košarkašku Kuću slavnih. Naime, svake godine, za vrijeme Filmskog festivala u Sarajevu, Viktorija i Dino Emirovi su najdraži gosti.

''Jesam ponosan sam jer je moj brat pustio sam suzu radosnicu, to je veliko priznanje velikom sportašu i velikom čovjeku. Ja kao njegov prijatelj sam se malo hvalio'', otkriva Emir.

