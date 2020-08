Popularni bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović u srpnju je doznao kako je pozitivan na Covid-19, a ubrzo nakon toga obolio je i od upale pluća. Kao dijabetičar pripada rizičnoj skupini pa mu je oporavak bio dug i težak.

Podno Neretve, popularni glumac Emir Hadžihafizbegović već dugi niz godina provodi najviše vremena odmarajući se, meditirajući i pišući monodrame. No, nažalost, ovog se ljeta odmor pretvorio u noćnu moru kada je doznao da je pozitivan na Covid-19.

"Bilo je strašno. To kroz što sam ja prolazio to je bilo strašno. Imao sam osjećaj da mi se kosti odvajaju od mesa, temperatura 39,5 i košmar. Mislim da sam ga dobio 22. ili 23. lipnja, a upalu pluća 28. i kad se to dvoje spojilo bio je pakao", otkrio nam je glumac.

U tim teškim trenutcima Emira je, uz ostale bliske prijatelje, svakodnevno zvao i njegov dugogodišnji prijatelj.

"Stalno me zvao i davao mi potporu Ćiro Blažević, želim mu se zahvalit. Dragi Ćiro dobra sam bosanska zvijer, puno ti hvala za podršku koju si mi dao, zvao me skoro svaki dan", izjavio je Emir.

Emir Koronu uspoređuje sa Sotonom, a ono što je iskusio, kaže, slično je jednoj vrsti egzorcizma.

"Takva su vremena, pošast je stigla. molim dragog Boga da ode. Ali moramo se pridržavati mjera, još jednom apeliram, može se biti i sretan i odgovoran. Do 5. kolovoza sam već u osam dana dva puta negativan i nemam upalu pluća. Evo me zdrav, dobar, vraćam snagu. Nekako strašno mi se pojaćala empatija za ljude koji imaju koronu. Kad čujem da ju netko ima molim se za ljude da što prije ozdrave. Ne znate ljudi što je to, nisam imao osjet mirisa, okusa, bio sam pozitivan, bio u samoizloaciji. Moje iskustvo je bilo traumatično, kao "Osmi putnik" sa Sigourney Weaver.

Zbog pandemije u petak je započeo i jedan sasvim drugačiji Sarajevo Film Festival. Prvi put se održava on line, putem interneta, a tu čast, otvoriti ga na ovaj specifičan način, imao je bosanskohercegovački redatelj Pjer Žalica filmom "Koncentriši se, baba". Jedna od glavnih uloga pripala je i Emiru.

"To se od prvog dana govori, moramo naučiti živjeti s koronom koliko god je rečenica frustrirajuća, ali ona je točna. Pjerov film dolazi u vrijeme korone, neće bit red carpeta, šetnji do 5 ujutro. Prvi put će Sarajevo film festival ličiti na ratni festival kad su granate padale", izjavio je.

Iako je filmski festival u Sarajevu otkazan, u rujnu, kako sada stvari stoje, održat će se onaj u Veneciji. Upravo je ondje Emir osvojio svoju povijesnu nagradu za najboljeg glumca zahvaljujući ulozi u filmu "Takva su pravila" redatelja Ognjena Sviličića.

Ove godine u natjecateljskom programu festivala u Veneciji nalazi se i važan film o genocidu u Srebrenici - "Quo Vadis, Aida?2, nagrađivane redateljice Jasmile Žbanić. U ovom film u Emir glumi ratnog zločinca.

"Ovaj film je beskrajno značajan za promociju istine o Bosni, sam odlazak u Veneciju je vijest, a natjecateljski program je još veći. Ja se duboko nadam da će film uzeti neku veliku nagradu.

Zbog trenutačne situacije oko ulaska u Italiju, Emir je odlučio kako ipak, zbog zdravlja neće ići na ovogodišnji festival, ali se nada kako će ovaj potresan i važan film za Bosnu i Hercegovinu, osvojiti barem jednog Zlatnog Lava! Sretno!

