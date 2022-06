Slavne Hrvatice sinoć su uskočile u svoje najglamuroznije toalete i zabljesnule na Storyjevu crvenom tepihu. Ella Dvornik iznenadila je najriskantnijom haljinom dosad, Maja Šuput je otkrila jedinu manu sinčića Blooma, Vlatka Pokos potvrdila da je u Hrvatskoj dobila posao te ostaje zauvijek, a Franka govori o 30. rođendanu i trudnoći. Davor Garić donosi najsočnije priče s crvenog tepiha.

Cijela svita domaćih zvijezda sinoć se okupila na Storyjevu partyju i prošetala crvenim tepihom. Riskantni prorezi, prozirne tkanine, duboki dekoltei - slavne Hrvatice izvadile su svoje najjače modno naoružanje i ostavile bez daha.



"Ja mislim da je moral jako relativna stvar. Ljude moraš malo gurati onda se nakon nekog vremena naviknu na sve. Meni se iskreno ne da glumiti, onda radije stavim sve karte na stol. Tko se hoće družit sa mnom može, tko neće ne mora!", poručila je Ella Dvornik.



"Danas sam prilično dobro raspoložena, ok, možda me momentalno malo uhvatila socijalna anskioznost kad sam vidjela ovu količnu ljudi, uhvatila me lagana trema", priznala je Nives Celzijus.



Vlatka Pokos se ovih dana na svom profilu na Instagramu malo vratila u prošlost i objavila razgolićene fotografije, a izgleda fantastično, onda i sad!

"To je bilo davno, ali sad ćemo nove, hahah! Imam neke jako zanimljive poslovne aranžmane, tako da je moguće da ću ostati zauvijek! Ustvari angažman koji je ustvari vrlo poslovan, za jednu stranu kompaniju. Stranac je vlasnik i jako mi je drago što me prepoznaju ustvari stranci", otkrila je Vlatka.



Maleni Bloom Tatarinov ne može biti slađi nego što je, iz mjeseca u mjesec sve je slađi i slađi.

"Je, ali baš se promijneio, relano kad gledam, kad se rodio, imao je crnu, smeđu kosa, pa ovo pa ono. A sad je baš ja, plave oči, šarmer je mali i zavodnik. On je fakat beba, nije on svjestan, ali kao da je svjestan te moći koju ima na ljude, i tako gleda i zavađa. Ne znam je li to dobro ili nije, ali je tak", zaključila je Maja Šuput.

Danijela Martinović izgledala je fenemenalno na crvenom tepihu.



"Pa moram reći da imam jako dobar tim judi koji se brine za mene. Sad pazite ovo - sto metara tila i tristo metara konca, ručno šivano danima i noćima da bih ja bila to. Prvi put sam u žutom iskoračila", otkrila je divna Danijela.

A divna je bila i Franka Batelić koja je ovih dana proslavila 30. rođendan, ali i objavila vijest da ona i Vedran Ćorluka čekaju drugo dijete.



"Proslava je prošla vrlo mirno ove godine, uz laganu večericu, prijatelje, obitelj, ali da, 30. je tu.

Sve je dobro, da pokucam, sve je odlično! Ovo ljeto sam odlučila više slušati sebe i svoje tijelo. Snimit ćemo sad još jedan spot i to je to, laganini malo ovo ljeto", najavila je Franka.

Franka je osvojila nagradu u kategoriji Najbolja pjevačica, a slavio je i Momčilo Otašević kojeg gledamo u hit-seriji "Kumovi" i koji je proglašen za Najboljeg glumca.

