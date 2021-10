Ovo ljeto označilo je velik životni preokret za Ellu Dvornik - preselila se u Istru. Naša najpopularnija influencerica otkrila nam je kako se obitelj naviknula na novi život, ali i jesu li naučili pokoji istarski izraz.

Nakon gotovo cijelog života provedenog u Zagrebu, Ella Dvornik s obitelji se preselila u Istru. Charles se nije mogao naviknuti na Zagreb i sa slatkim kćerkicama novi dom su stvorili u okolici Rovinja.

''Prvi dan kad sam se selila mislila sam si što sam napravila, kako ću ja u malom mjestu, a onda sam skužila da smo ja i Charles stalno doma, radim od doma i toliko mi je sve blizu, imam onaj mali scooter i s njim idem u poštu i u dućan, gužve nema, nema čekanja, redova i toliko sam nekako smirenija'', priča Ella.

Charles ima drugi problem. Nije svladao hrvatski, a sad ga muči što žive u mjestu gdje svi pričaju talijanski.



''Sad više ni ja ne razumijem o čemu svi pričaju, i sad se ne možemo odlučiti da li da možda učimo talijanski jer ga svi pričaju ili da Charles uči hrvatski koji je puni teži. Ali težimo talijanskom", pojasnila je Ella.

Istarske izraze još nisu savladali.

''Pokušavam pohvatati, tek sam došla'', kaže Ella.

Njihove djevojčice s prilagodbom nemaju nikakvih problema.

''Njima je predobro, parkić nam je preko puta, napokon imaju dvorište'', kaže Ella i dodaje da o trećem djetetu zasad ne razmišljaju.

''Možda kasnije, ali stvarno možda, nemojte se nadati'', rekla je.



Njezine objave na društvenim mrežama izazivaju nevjerojatnu pozornost javnosti. Kako se nosi s hejterima?

''Kako sam starija počela sam već malo i provocirati, definitivno nije lijepo kada netko nešto ružno kaže o tebi, ali bitno je tko je rekao", pojasnila je Ella.

Kako bi Ella ljudima objasnila što zapravo radi?

''Pa ja nemam potrebu to ljudima ni objašnjavati, one koje to zanima mogu otići na internet i istraživati'', objasnila je.

Ipak, ne misli se time doživotno baviti. U selidbi je uvidjela svoju buduću profesiju.

''Sad ćemo renovirati kuću, tako sam uzbuđena oko toga, i sad mi je fokus na tome. Vidim se u preuređenju kuća kad mi se više ne bude dalo tipkati po Instagramu, da imam neki priljev zarade bez da sebe konstantno eksponiram'', objasnila je Ella.

Uopće ne sumnjamo da će simpatična Ella i u tome biti podjednako uspješna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.