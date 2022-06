Sinovi su nas u najopuštenije godišnje doba odlučili uvesti pravom ljetnom poslasticom, ludog ritma i naziva "Ra pa pa pa". Riječ je o duetu u kojem je vokalne snage s pjevačem Ivanom udružio i basist Nikola. Popularni Slavonci u videospotu snimanom na prelijepom Jadranu postali su pravi dalmatinski galebovi. Koji je član benda sklon ljetnim avanturama, a tko će pak ovog ljeta postati prvi put tata, doznala je Anja Beneta za In magazin.

Novu pjesmu ponosnih Sinova slavonske ravnice ovog je puta začinio basist Nikola Šutalo. Odlučio je privremeno ostaviti metalne žice i primiti se mikrofona.

''Već nekoliko godina ja se trudim sam, nešto ću odraditi, neki hit opaliti i onda Nikola dođe. Brko kaže on bi nešto odrepao, ajmo napraviti i napravili smo duet i bojim se da bi mogao srušiti sve rekorde gledanosti, slušanosti i ode Ivan u penziju ovako mlad'', šali se pjevač Ivan Uzelac.

"Ako bude kako očekujemo sljedeća nije duet nego solo ja. Opaaa!'', nadovezao se basist Nikola Šutalo.

Ivan ipak nema razloga za brigu. Njegova pozicija kao pjevača u bendu nije ugrožena jer Nikola je, kaže, svjestan svojih vokalnih mogućnosti.

"Stvarno znam i svjestan sam da nisam pjevač, ja sam basist u bendu, ali ova neka kako mi zovemo zeka-peka i taj neki trap, hip hop nešto, mogu se vidjeti u tome, i mislim da sam se dobro snašao. Jako sam se ugodno osjećao i u studiju i na snimanju spota...", kaže Nikola.

No možda ipak najugodnije na snimanju videospota na jahti, okružen ljepoticama. Simpatičnom Slavoncu uloga dalmatinskog galeba odlično je legla.

"Iskreno najbolje me opisuje, svako malo pomislim da našao sam pravu. A doći će prijatelju. Ne brini. Ali, neće grah u kašiku, kao što se kaže. Iskreno, nije da tražim. Čekam. Galeb nije uvijek napad, galeb čeka plijen, čeka, čeka sa skrivenog i kad vidi da je to to, on se ne zalijeće na slijepo. Ide na provjereno, na siguricu...", objašnjava Nikola.

Jedini slobodni član Sinova na snimanju se, čini se, previše uživio u galebarenje pa je kompletno odjeven završio u bazenu.

A traži li Nikola i u stvarnom životu ljubav samo na kratke staze?

"Mladost - ludost, sve u svoje vrijeme. Po meni, kad treba čovjek sazrijeti, odrasti, to onda prestaje, do tad je to zanimljivo i dapače, zašto ne'', smatra Nikola.

Za razliku od Nikole, Ivanu ljetne avanture više ne padaju na pamet. Prošle godine izrekao je sudbonosno da, a evo u čijem će društvu dočekati prvu godišnjicu braka.

''Uvijek u In magazinu bude eksluziva, tako da ako Bog da u osmom mjesecu ću postati po prvi puta otac. Ekipa se već veseli, sprema veliko slavlje, nadam se da će sve proći u redu, to mi je najbitnije. Sad ćemo vidjeti hoće li nasljednik nastaviti ovim stopama ili ne, ima vremena do toga ali evo, to je možda najveća privatna stvar. Već sam se i izdao, s ponosom, sin stiže, nasljednik!", otkrio je Ivan.

Sinovi razloga za slavlje imaju i na poslovnom planu. Osim ljetnog hita, imaju i pun koncertni raspored.

"Sretni smo što se napokon sve otvorilo, što možemo prezentirati i ove naše nove pjesme i vjerujem da će ovo ljeto proći u zvuku ra pa pa pa. I u moodu ra pa pa pa pa i u Nikolinim brkovima ra pa pa pa. Jer ja vjerujem da će puno ljudi kad video spot, Nikola , more, djevojke, reagirato pa ja moram pustiti brkove kao Nikola...", zaključili su dečki.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.