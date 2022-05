Ecija Ivušić i Goran Belošević u velikim su pripremama za najvažniji dan u svojem životu. Kad i gdje će uploviti u bračnu luku, koliko će uzvanika biti na njihovu vjenčanju, kako će se Ecija prezivati nakon što izrekne sudbonosno da, kao i mnoge druge detalje, budući mladenci eksluzivno su otkrili našoj Anji Beneti.

Sve je spremno za bajkovito vjenčanje Ecije Ivušić i Gorana Beloševića. Zaljubljeni golupčići u bračnu će luku krajem ljeta uploviti na škoju kao stvorenom za ljubav.

''To će biti deveti mjesec. Bit će na otoku Vrniku kraj otoka Korčule'', otkrio je Goran Belošević, bubnjar i menadžer Pravila igre, a nadovezala se Ecija.

''Koji je inače otočić koji je slabo naseljen, samo je deset kuća na otoku, nema prometa, nalazi se samo crkvica i jedna stara škola koja je prenamijenjena u ugostiteljski objekt i pored je plaža. Mislim da će biti bajkovito.", rekla je Ecija.

Pitoreskni otočić na kojem će Ecija i Goran izreći sudbonosno da od obale Korčule udaljen je svega stotinjak metara. Izbor ove destinacije nije bio slučajan.

"S obzirom da sam ja porijekolom s Korčule, odnosno iz Vela Luke , a na taj otočić Vrnik sam došla prije par godina... To je toliko bajkovito mjesto da sam rekla, ajme ja bih se jednog dana ovdje htjela udati, to je stvarno priča istinita. I nisam imala pojma da će se godinu dana nakon toga desiti da ću upoznati Gorana i vrlo brzo sam njega dovela, prošlo ljeto tamo ... ", priča Ecija.

"Kao što je rekla Ecija, taj otok je stvarno nešto prekrasno, čovjek se zaljubi u taj otočić'', složio se Goran.

Nakon ceremonije vjenčanja na otočiću Vrniku, budući supružnici sa svojim gostima slavit će na susjednom otoku Korčuli.

''Ne nešto preveliko, uži krug prijatelja, obitelji, ja bih rekao nekih 80-ak ljudi, nećemo neke megalomanske svadbe za nas, ajmo to nazvati malo privatnija svadba'', kažu.

A evo i tko će biti kumovi:

''To su moj najbolji prijatelj iz djetinjstva i Ecijina prijateljica. Znači, naši najbolji prijatelji iz djetinjstva u principu. Nisu medijski eksponirane osobe i mislim da su dobar izbor.", kaže Goran.

Riješena je i dilema oko Ecijina budućeg prezimena.

''Nekako se teško nama ženama odvojiti od dijela svog identiteta, to je nešto što nosimo oduvijek, ali opet u Hrvatskoj je to neka tradicija i dalje da žene uzimaju muževo prezime i evo, ja se sama borim sa sobom da li bih to trebala napraviti, ali mislim da ću na kraju udovoljiti njegovim željama, pa eto'', rekla je Ecija,.

Prezime i novo umjetničko ime već je odabrala, no u kakvoj će vjenčanici postati gospođa Belošević, Ecija još uvijek nije sigurna. Ipak, izabrala je dizajnera najvažnije haljine u svojem životu.

''Uskoro ću otkriti njegovo ime da se on i ja još malo dogovorimo točno oko modela i sve. Mislila sam da će biti nešto jednostavnije i općenito više mi se sviđaju ti neki jednostavniji krojevi i da mogu biti opuštena i da mogu plesati, neopterećena biti, ali probala sam jednu vjenčanicu koja mi je nekao onako, osjećala sam se kao princeza u njoj i sad ni sama nisam sigurna još da li će to biti taj princeza đir ili će biti nešto jednostavnije. Vidjet ćemo.", otkrila je Ecija.

Kakvu god vjenčanicu princeza Ecija na kraju izabrala, jedno je sigurno. Svojeg princa Gorana ostavit će bez teksta.

