Alen Vitasović po drugi je put uplovio u bračnu luku. Izabranica njegova srca samozatajna je Istrijanka Eleonora. Iako je sretnu vijest javnost putem Alenova Facebooka doznala početkom rujna, poznati glazbenik otkrio nam je da se intimno vjenčanje ipak održalo ranije. Čime se bavi , koliko su bili u vezi prije braka, ali i koliko je od Alena mlađa njegova novopečena supruga, eksluzivno je doznala Anja Beneta za In magazin!

''Nije lako imati mene za muža" - poručio je Alen Vitasović kroz stihove svoje posljednje balade "U dušu". Ni pola godine poslije dugogodišnjoj djevojci Eleonori izrekao je sudbonosno da.

"S Eleonorom sam oko 10 godina već, i rastao sam se prije deset godina, i tako je to nekako išlo, išlo, išlo, onda sam rekao ajde. Jer ja sam rekao da se neću više nikad oženiti, ali jesam, jesam. Nije mi žao. U braku smo od 1.8., nismo se sad prije deset dana oženili nego to je već skoro dva mjeseca'', priča Alen Vitasović.

Par se odlučio za intimno vjenčanje skriveno od očiju javnosti.

"Nisam htio to toliko tajno ni izvesti, samo sam znao da nisam htio raditi svadbu ili neke velike proslave toga. Bili smo kumovi, ja, Eleonora, potpisali, išli smo na večeru'', otkrio je.

Alenova bolja polovica od njega je mlađa čak četvrt stoljeća.

"Mlađa je 25 godina i u tome je problem. Ne u njoj, nego u meni. Mlađe je slađe, ali kad ona bude imala 50 koliko ću ja onda imati, 75. Živi bili pa vidjeli.", govori Alen.

Iako je u javnosti predstavljena kao njegova menadžerica, Alenova novopečena supruga mnogo je više od toga.

"U početku je bila menadžerica, ali ne ona klasična, nego mi je pomagala, i sad mi pomaže, ugovori, papirologija, mailovi, posto mene to nije volja , sad isto mi pomaže. Ona radi, ima svoj privatni posao, ide joj solidno. Ona se bavi i više stvari. Turizmom se bavi i ima svoj štand lijepi u Pulskoj ribarnici, ribe prodaje. Jedna vrijedna žena, sve sama nabavlja ribu, sve si vozi. ", govori Alen.

Za svoju Eleonoru ima samo riječi hvale.

''Voli iste stvari kao ja, iskrena je, ne voli laži i sama ne zna lagati. Sve ti prizna, ona je djevica u horoskopu. Nekako, ne smeta mi, ne kljuca me, pusti me da budem malo slobodniji, da budem Alen. To što je mlađa , to me sad nije kokretno privuklo, nego više taj ljudski odnos. Nekako sam mirniji i manje napet.", kaže.

Nakon što je sredio svoj ljubavni život , odlučio se posvetiti glazbi. U duetu s istarskim glazbenikom Valeriom iznjedrio je rokersku nogometnu himnu "Milijuni srca" s kojom planiraju biti 12. igrač naše reprezentacije na nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu.

"Ona je rokerska jer ima dvije gitare i po meni je malo drugačija, to je lijepa pjesma, nije navijačka klasična, a tekst je navijački lijepi .", kaže Alen.



"Tekst je baš namijenjen našim nogometašima. mi se direktno obraćamo njima da ih pod navodnicima digne, da postignu što bolji uspjeh i što bolje rezultate'', kaže Valerio Ricchiuto.

Dva Istrijana spojila je ljubav prema nogometu i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

"Nogomet je meni najdraži sport, nogomet sam baš fan, i smatram se kompetentnim za komentare, i čak neki stručan. Uvijek mi je bila želja da budem na televiziji stručni komentator voditelju, da ukažem na greške naših reprezentativaca, da Daliću dam neki savjet, to bi meni bio gušt'', otkrio je Alen.

Alen i Valerio jedva čekaju da naši Vatreni zaigraju u Katru, a oni će ih više nego strastveno bodriti pred malim ekranima.

A mi ne sumnjamo da će Valeriova i Alenova himna navijačima, ali i igračima dati dodatni vjetar u leđa. Četiri milijuna hrvatskih srca i na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu kucat će kao jedno.

