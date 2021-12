Na terenu od života - moto je službenog Hajdukovog kalendara za 2022. Nakon prošlogodišnje stanke, svi ljubitelji ovog nogometnog kluba imat će priliku svoje najdraže igrače imati u vlastitom domu. Kako su se nogometaši snašli u ulogama modela, ali i gdje je trenutačno najspominjaniji hrvatski nogometaš Marko Livaja prvi put zaigrao balun, saznajte u prilogu In magazina.

Iako su na nogometnim terenima kao ribe u vodi, nogometaši nogometnog kluba Hajduk ovog puta su postali, ni manje ni više, nego modeli. Sudeći prema viđenom na snimanju - u tome su se snašli i više nego odlično, a pojedini igrači možda i nastave karijeru pred fotoobjektivom.



"Nije loše, nije loše, nadam se da ću još kroz par godina vidjeti pa ću odlučiti šta ću dalje'', šali se nogometaš Filip Krovinović.



"Navikavam se, nije kao na terenu, ali navikavam se. Ali to je nekako u meni'', govori nogometaš Stipe Biuk.



"Malo je čudno, ipak to nije moj posao, ali privikneš se. Klub je tražio tako da, radi se jedna lijepa priča i sretan sam šta sam dio te priče. Nadam se da će biti samo bolje'', rekao je.



A već je itekako bolje jer nakon prošlogodišnje stanke, navijači i ljubitelji Hajduka ponovno će moći uživati u klupskom kalendaru.



"Ideja sama nam je bila da vratimo balun odakle je sve počelo. A to je znate i sami da svatko u svom djetinjstvu ima neko mjesto gdje je prvi put zaigra balun. Je li to na parkiralištu iza kuće, je li to na plaži ili na nekom dječjem igralištu - dva kamena, dva štapa. Ja mislim da su i najveći igrači na svijetu počeli upravo tako kad su željeli doći do nekog velikog stadiona.", govori Marinka Akrap, članica uprave HNK Hajduk.



Splitski Vestibul, Prokurative, poljudski stadion, plaža Bačvice samo su neke od lokacija gdje se snimao kalendar, čiji je lajmotiv naziva "Na terenu od života". Iako je sada teško zamisliti, i naši igrači su svoje prve nogometne vještine usavršavali daleko od velikih stadiona.



"Prije sam igrao po Kaštelima po ulici, tamo sam i počeo igrati balun. Većinom je to bilo po ulici pa poslije ideš u neke klubove. Većinom svi u Splitu i Dalmaciji krenemo sigurno na ulici prvo igrati mali balun.", priča Livaja.



"Ko i svako dijete u Dalmaciji krene igrati ovako na ulici, s društvom, s ostalom djecom, susjedima. I onda se igra na golove, na branke. Počeo sam trenirati s 8 godina, u Hajduk sam došao s 10 godina i eto od tada sam u Hajduka"'', priča Marin Ljubičić.



Tradicionalne lokacije, na kojima se nekada igrao splitski balun, oduševile su i Zagrepčanina Filipa. Prvi se put susreo s terenom koji na sredini ima stepenicu.



"Baš sam pričao sa Markom, on me doveo tu prvi puta. Od kad sam došao nisam još tu bio i stvarno je čudno - pogotovo skalina tu na sredini pa je i uzbrdica, nizbrdica, ali jako zanimljivo i treba više puta doći da se nauče neke nove stvari.", govori Krovinović.



"Kad se gleda sa strane ljudi se dosta čude, ali brzo se privikneš kad igraš svaki dan tako da nije toliko specifična kad si toliko na terenu. (Je li bilo padova i ozljeda?) Bude nekad ozljeda kad dođe netko novi sigurno, padne koji put, ali ne bude ništa strašno hvala Bogu, bude sve u redu", dodao je Livaja.



Prekrasne vizure grada dočarat će se fotografijama koje krase kalendar, no postoji još jedna zanimljivost.



"To je jedini kalendar s proširenom stvarnošću. To znači da ćemo od 01.01. imati priliku skinuti aplikaciju Hajdukov kalendar i svakog prvog u mjesecu samo pogledate kroz aplikaciju na kalendar - i kalendar će oživjeti. Vidjet će se video kako je snimano", govori Marina Akrap.



Spajanje tradicije s modernim trendovima pokazat će svima kako od svojih snova nikada ne treba odustajati jer naši su nogometaši najbolji primjer da kada nešto zaista želiš, to se može i ostvariti.



"Sigurno da ne smiju odustajati. Uvijek će imati nekih kritika, ali treba se isključiti i misliti na sebe i raditi i voliti s čime se baviš", priča Livaja.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

