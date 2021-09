Gdje je ljubav, tu su i Sinovi. Neizbježna je to tematika ovog benda. U novoj pjesmi "Rakija" otkrivaju kako izliječiti ljubavne rane, a Anja Beneta eksluzivno je za In magazin doznala i kad se ženi pjevač Ivan. Ako vas zanima i tko je još jedini slobodan, ali i najromantičniji član popularnih sinova slavonske ravnice, pogledajte video In magazina.

Pjevača Sinova Ivana Uzelca prevarila je bolja bolovica i sad ljubavne jade liječi domaćom slavonskom rakijom. Na svu sreću, ipak ne u stvarnom životu, već samo u pjesmi. Dapače, Ivan je u ljubavi toliko sretan da će sljedećeg petka, eksluzivno doznajemo, izgovoriti svoje sudbonosno "da".

"Ovi dečki iz benda koji su se oženili su svi govorili kako je to lijepo. Naravno, ja sam se morao odlučiti da se i ja okušam u tome. Svadba će biti u najbližem krugu obitelji, sa mojim prijateljima dragim, tako da nadam se da ćemo uživati, da ćemo se dobro zabaviti'', priča Ivan.

Brak na pameti još jedino nije jednom članu Sinova. Iako, šale se kolege iz benda, Nikolino srce može osvojiti svaka žena, ono je još uvijek slobodno.

"Ja sam slobodan jedini u bendu. Bogu hvala. I tako će nadam se ostati jer je tako najljepše. Vidim ja njihove probleme. Vidim ja, bolje je ovako. Nema te žene za mene. Ako neka ipak mislim, moze probati 091...", šali se Nikola Šutalo.

Iako slovi kao najveći romantičar u bendu, Nikola, nažalost, drži i rekord kad su u pitanju prekidi ljubavnih veza.

''Nažalost da. Malo se povučeš u samoću, malo se udaljiš od društva, malo se emocije slegnu , malo vremena i dobro je'', kaže.

Rakiju je za Sinove ispekao već iskušani autorski dvojac Ivica Sente i Mario Rakušić. Zajedno su ispisali note, dok je za tekst zaslužan samo Mario. Je li možda na papir prenio vlastito iskustvo nevjere?

"Nije bila. To su inspiracije od drugih prijatelja iz benda,kolega, oni su mi se jadovali, pa sam napisao. Znači, ja nisam. Nas trojica nismo. Ova trojica možda. Možda zato nisu htjeli doći. Morat ćemo ih pitati'', šali se Mario.

A mi moramo pitati - bi li ponosni Sinovi slavonske ravnice mogli oprostiti nevjeru...

"Ne. to je bas ono dno dna ljudsko. Hoćemo se odgovoriti zajedno? Ne, Da. Ne. Ne čini drugome sto ne želiš da drugi čini tebi. Ovisi s kim. Ako je isto. Još bi se priključio'', odgovorili su dečki u šali.

I sami vjerni ženama, kao i svojoj ravnici, Sinovi su zbog ljubavi ipak spremni na sve.

"Definitvno ljubav zaslijepi i radiš svašta zbog ljubavi i kad si zaljubljen, nisi svoj jednostavno. Ja osobno nisam imao iskustvo da se svađam s prijateljima. Pa malo se udaljiš od društva, malo promijeniš neke navike, malo prestaneš vježbati baš, to je sve uglavnom zbog ljubavi'', kažu.



Videospot za Rakiju snimali su, a gdje dugdje, nego u toliko voljenoj ravnici, u malom mjestu Batina.

Nakon punih devet mjeseci stanke, cijelog su ljeta uživali na nastupima sa svojom vjernom publikom. Nadaju se da više nikad zbog epidemije neće morati mikrofon objesiti o klin, a za kraj nam otkrivaju i s kim bi još voljeli snimiti duet...

"Sa Lidijom Bačić možda'', otkrili su za kraj.

Cijeli razgovor pogledajte u videu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.