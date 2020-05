Bliži se vjenčanje Marka Grubnića. Iako je zbog protuepidemijskih mjera i ograničene mogućnosti putovanja datum još uvijek pod upitnikom, ljubav nije. Marko kaže da je sretniji nego ikad i da nema toga što bi mogao poželjeti u životu a da to već nema. Kako će izgledati njegovo ljetno vjenčanje Grubnić je ekskluzivno za IN Magazin otkrio našem Davoru Gariću.

Marko Grubnić sretniji je nego ikad. Bliži se dan kada će izgovoriti sudbonosno DA. Datum njegovog vjenčanja je prilično blizu pa se još čeka konačna potvrda s obzirom na ograničenu mogućnost putovanja.



''Ja nisam ništa otkazao. Moja svadba je dogovarana za taj jedan ljetni period koji nam predstoji i nije ništa još otkazano. Ali problem je mali što je bio plan da svadba neće biti u Hrvatskoj'', otkriva.



Bez obzira na to kada će se i gdje dogoditi, samo vjenčanje nije upitno.



''Ovo je samo neka formalnost koju ja želim i koju mi želimo obaviti, želimo jednostavno obilježit taj dan. Ali neću bit nesretan ako to ne bude moglo biti organizirano onako kako smo mi to zamislili. Naprosto ćemo odgodit kao što se sve nekako pomaklo, ali evo, desit će se sigurno'', priča.



Ovaj strastveni stilist i dizajner ništa ne prepušta slučaju pa je modni dio vjenčanja već osmislio.



''Pa jesam! Jesam! S obzirom da se radi o ljetnoj svadbi neću imati puno robe na sebi. Nadam se da ćete vidjeti svi. Ne znam. Tako mi je sad teško nešto reći. I adnji put sam ti otvorio srce i rekao sam ti ''Da, bit će svadba ovo ljeto'' pa evo, sad je i to upitno'', kaže.



Zato nije upitan broj gostiju. Bit će to slavlje za uski krug prijatelja i obitelji.



''Ja sigurno neću raditi neku ogromnu svadbu pa da mi 500 ljudi ovisi o tom datumu. Bit će to jedan skromniji broj, ali bit će to onako po mom, kako bih ja to htio'', otkriva.



''Ja želim da meni taj dan bude veselje i nešto što ću pamtiti cijeli život. Ne robujem apsolutno nikakvim normama'', dodaje.



Normama izolacije svi smo robovali proteklih mjeseci. Marku su društvo radili Casper i jednogodišnji Castro.



''Njemu je najbolje pala ova karantena jer smo ga mi toliko razmazili da to sad više graniči da to možda i nije dobro. Jako sam odgovoran prema svojim psima, jako ih volim, poštujem i moji psi su stvarno ravnopravni članovi moj obitelji.Moji psi stvarno svaki dan žive u ogromnim količinama ljubavi a oni to zaista i vraćaju.'', tvrdi.



I Grubnić uživa u ogromnim količinima ljubavi svojih roditelja.



''Tata je tu uvijek onaj čvrsti stup obitelji. Jednako sam povezan i s mamom i s tatom samo što nekako mama će uvijek napraviti sve što ja volim i nikad joj ništa nije problem a tata se recimo ne voli slikati'', otkriva.



Slikanja, snimanja, kamere, reflektori i svjetlucavi TV svijet ovom su modnom znalcu najviše nedostajali pa ne čudi da je uzbuđenje zbog povratka televizijskim projektima na vrhuncu.



''Ja sam shvatio da je to moj život. Mene to toliko veseli i ja toliko uživam u tome. Mi smo prekinuli jedan projekt sa snimanjem...meni je toliko beskrajno nedostajalo u ovoj karanteni da ja jedva čekam prvi dan snimanja'', kaže.



Iako ga sretnog i nasmijanog na malim ekranima gledamo proteklih godinu dana, Marko je prije toga imao prilično teško razdoblje.



''Ja sam isto imao faze kad sam mislio da mi u životu ne ide, kad sam mislio da nisam bio toliko sretan. Možda sam okrivljavao i neke druge ljude, situacije, događaje, gradove... To sve pada u vodu kad shvatiš da sreća se ustvari krije u nama, u malim stvarima'', zaključio je.



Rad na sebi i pozitivan pogled na svijet oko sebe donijeli su mu sreću a sve što sanja, to mu se i ostvari.



''Ja sam živi primjer da se to može, da se može ostvariti sve što želite ali ako zaista vjerujete, ako zaista radite na tome, najprije morate raditi na sebi'', poručio je i dodao.

''Evo, ja ne znam što bih ja sad mogao poželjeti a da ja to ovog trenutka nemam''.



Ovog trenutka još nema vjenčani prsten no na ljeto i to će se promijeniti. Neka mu taj dan bude kao iz bajke.

