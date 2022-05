Tonči Huljić jednostavno nema mira. Nova pjesma za Madre Badessu samo što nije ugledala svjetlo dana, a mi smo ih posjetili na snimanju videospota. Na koji način Tonči prikazuje kako će izgledati u budućosti, koja uloga u spotu mu je najdraža te ekskluzivno doznajemo na kojem novom projektu rade Vjekoslava i Hana Huljić. Sve je saznao Hrvoje Krolo za In magazin.

'''Baci oko na mene'' - naziv je nove pjesme Tončija Huljića i Madre Badesse, a da se ovaj hitmaker jednostavno voli poigrati kada je riječ o snimanju videospota, može se primijetiti na prvi pogled - naime uočili smo mnoge promjene u izgledu.



"Bit će još radikalnija, a ovako bi trebao izgledati sa 75 godina. Poslije ćemo imati transformaciju i mene sa 85, a za one koji su se ponadali da je to kraj za mene - nije kraj, bit će i 105 haha i 125.", šali se Tonči Huljić.



Novom pjesmom Tonči je prikazao novu Madre Badessu, kaže, naglasak je bio na nježnosti i emotivnosti. Jer tema pjesme je - samo ljubav.



"O odnosu muškarca i žene, ali ja sam tu ženu sad pretvorio u unuku koja je vrlo nestašna i voli motore. Bila je jedinstvena prilika da se eto obračunavam sa zetom preko spotova što me čini neobično sretnim. Ja sam malo unaprijedio situaciju i spot se dešava u sadašnjem trenutku, u trenutku za 4 godine, u trenutku za 14 godina i u trenutku za 25 godina. Tako raste unuka i ja imam stalno probleme sa njom.", priča Tonči.



Ulogu dečka koji je zaveo Tončijevu unuku glumi pjevač, čiji je otac Nenad Vesanović - Keko, dobro poznat javnosti kao član Grupe Magazin, u kojoj je dugi niz godina svirao s Tončijem.



"Pa izgleda da sam dobar za ovu ulogu što bi trebao odglumiti. Ja sam neki pod navodnika bed boy koji sa njegovom unukom radi te neke stvari koje i nisu baš dobre", kaže Petar Vesanović.



A riječ "unuka" se često spominje u obitelji Huljić, naime, sve je bliže trenutak kada će Hana postati majka, a time i Tonči ponosni djed. No ono što ekskluzivno doznajemo jest to, da Vjekoslava i Hana pripremaju jedan novi projekt u kojem će, vjerujemo, najviše uživati upravo unučica.



"Mi radimo jedan program za djecu, tome su prosvećene baš Vjekoslava i Hana, imam dobre veze sa Paragvajem i Urugvajem gdje bi se mogla raditi poprilično jeftino 3D animacija tako da će se one baviti time. Baka Vjekoslava je već napisala pričicu o sebi i unučici već je sve unutra.", prila Tonči.



Iako je dobro poznato da Tonči jednostavno nema mira kada je u pitanju posao, on to voli dodatno zakomplicirati, projekti koje osmišlja, vrlo brzo zainteresiraju svjetsku javnost, pa nije ni čudno da će nas i ubuduće ugodno iznenađivati.



"Ja sam do sada u svijetu, to malo ljudi zna, prije 4 godine ja sam bio među prvi 5 crossover autora naprodavanijih na svijetu. Ne znam kakva je sad situacija, možda sam porastao, a možda pao. Sad sam kao i po pitanju Tonča i Madre Badesse u nekim godinama odlučio da ono što sam pisao da nisam samo autor nego i izvođač. Sad marljivo vježbam klavir i imaju tri vrste programa, jedan je crossover koncert kakav je bio na Tomislavcu. Kostantno se radi i za ovo ljeto je nekoliko tih bitnih nastupa dogovoreno.", govori Tonči.



A ne sumnjamo u uspjeh svega što Tonči radi, pa tako ni u novu pjesmu, Baci oko na mene, koja će uskoro ugledati svjetlo dana.

