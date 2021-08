Nakon desetljeća ljubavne veze, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle odlučili su ozakoniti svoju ljubav. Prvo su se vjenčali u spotu , a potom su isto odlučili učiniti na javi. Zbog epidemiološke situacije, vjenčanje su nekoliko puta otkazivali, no nisu odustali. Gdje, kako i kada će napokon izreći svoje sudbonosno da, ekskluzivno su otkrili za IN magazin.

Za mnoge najkreativniji, ali i najotkačeniji domaći ljubavno-estradni par odlučio se vjenčati usred morskog plavetnila. Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle svoje sudbonosno "da" izreći će, ekskluzivno doznajemo, još ovog ljeta na bajkovitom hrvatskom otočiću .

"4. rujna na otoku San Marinu. Prlja će biti kum. To je blizu Novog Vinodolskog , cijeli otok će biti naš i pozvat ćemo ljudi onoliko koliko stane, to je jedno 100-200 ljudi, jednostavno ne stane , otočić je mali, presladak...", kazali su.

"Mislim da ćemo ići svi s tim nekim jahtama, brodovima, ili plivanjem, ali plivajući malo teže, tako da se ide samo brodovima i jahtama na otok", dodali su.

No, u slučaju da Stožer opet postroži epidemiološke mjere, na vjenčanje su spremni doći i na druge načine. Otkazivanje ovog puta ne dolazi u obzir.

"Sad idemo. Ja idem na taj otok i ne može mi nitko, mi idemo tamo, koga puste, koga ne, nek nas hvataju. Ja ću plivati do tamo ako mi zabrane gliser , tako da mislim da će ovaj puta biti rat", odlučan je domaći par.

Na romantičnom otočiću, ovaj budući bračni par ,u glazbenom svijetu poznat pod imenom Mr.Lee & IvaneSky sprema i glazbeno- scenski spektakl za pamćenje.

"Sviramo mi, pa malo svira LET 3 i to je u biti ista ekipa, ista postava, možda i Stampedo... Bit će jedan ogroman stol za kojim ćemo mi sjediti i jesti i piti, a za tim stolom će se i pjevati, svirati, snimati...", objasnila je Ivanka.

Na koji će pak način jedan drugome zakleti na vječnu ljubav, žele zadržati samo za sebe. No, ne sumnjamo da će biti u njihovu jedinstvenom stilu.

"To će biti tajna, to je taj tajanstveni trenutak, nitko ne zna . To ćemo snimiti, pa ćemo vidjeti što će biti. Možda netko kaže i ne", šale se.

Originalni par uvijek spreman za dobru šalu za goste ima i dress code.

"Svi u bijelom moraju biti, i moraju imati bijele čarape, i ovakve nekakve sandalice, papučice, ali obavezno bijele čarape", naglasila je pjevačica.

Dok su bijele čarape, šale se, obavezni "must have" na vjenčanju, Ivanka još nije odlučila u kojoj će odjevnoj kombinaciji budućem suprugu obećati "ljubav u dobru i zlu".

"Nemam pojma, rekli su da će mi nešto nabaviti, hoće li to biti klasično, ne vjerujem. Imaš ti od mame. Ja imam od mame jednu Jacque O, isto je bijela, mama sašila sebi prije 50 godina", priznala je buduća mladenka.

"Ja sam se već obukao", pohvalio se Mrle. "On je već u vjenčanici", dodala je Ivanka.

A spremno je i vjenčano prstenje.

"Prvi puta kad sam ja rekla da bi prsten, što si donio iz Švedske, švedsku zastavu, plastični onaj od 1 euro. Ja ono kad sam rekla prsten, nisam mislila bilo što. Jako romantično, zadržala sam taj", prisjetila se.

Iako Mrle, priznaje, nije pretjerano romantičan, ovom rockeru nije problem prihvatiti se kuhače, ali i metle. Možda niste znali, no frontman LET 3 slovi za velikog čistunca.

"To je problem, ja nisam. Ja sam ok, a on je baš hotelske postavke. Ne uzima on metlu kao inicijalno, nego poslije mene popravlja, nalazi greške. To je ovaj Mrle kojeg ne morate upoznati", otkrila je Mazurkijević.

"Ona stalno hoće čistiti, ne da meni i onda ja moram popravljat", obranio se Mrle na što je Ivanka zaključila: "To je ta vječna borba između mene koja neću i njega koji zna bolje."

Mrle ipak najbolje zna napraviti spektakl na pozornici. S kumom Prljom prije vjenčanja sprema još jedan koncert, koji svi ljubitelji LET 3 ni pod koju cijenu ne bi smjeli propustiti.

"Vidimo se 12.8 .na Tvrđavi Svetog Mihovila, koncert LET 3 . Ne treba vam nikakva covid potvrda, ne treba nikakav test, samo dođite. ŠĆ!", poručio je Mrle za kraj.

