Ekipa IN magazina ekskluzivno je razgovarala s holivudskim glumcem Timom Dalyjem. On Lijepu našu pamti kao jedno od najljepših mjesta na svijetu. U razgovoru s našom novinarkom, Tim je otkrio kako mu je trebalo dosta godina da postane dovoljno siguran u sebe i u posao koji je odabrao. Prije šest godina popeo se na Kilimanjaro, a i kolekcionar je gitara. Serija u kojoj trenutačno glumi, kaže, ima važnu poruku za muškarce koji su u braku s uspješnim ženama. Kakvu, doznala je naša Ivana Nanut.

Tim Daly jedno je od najprepoznatljivih lica s televizijskih ekrana. Ovog glumca gledali smo kao J. T.-ja Dolana u kultnoj seriji "Sopranos", "Privatnoj praksi". Slušali smo ga kao Clarka Kenta, odnosno Supermana u istoimenoj crtanoj seriji. Kako se majka, otac i sestra također bave glumom, ne čudi što je debitirao na pozornici sa samo 7 godina.

"Neko vrijeme mi je trebalo da shvatim da želim glumiti, znao sam da to moji rade, sestra i tata su uspješni u glumi, trebalo mi je vremena da postanem dovoljno samopouzdan da izdržim odbijanja i nesigurnosti ovoga posla i još se s time borim", priznao je Tim.

Glumac Tim Daly (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Nekoliko je puta izjavio kako je kritičan prema sebi.

"Naravno da jesam. Čudno je to, dugo mi je trebalo da to shvatim, dugo sam glumio u seriji "Wings" davnih dana ali se nikad nisam gledao jer sam toliko bio kritičan da to nisam mogao podnijeti, a danas mi svako toliko netko pošalje link te serije i pogledam i kažem wauu, dobar sam ipak bio", otkriva nam.

Zahvaljujući američkoj seriji „Državna tajnica", u kojoj Daly već četiri godine glumi televizijskog supruga Tee Leoni, američke državne tajnice koja vodi međunarodnu diplomaciju, ljubav s malih ekrana postala je stvarnost.

Tim Daly i Tea Leoni (Foto: Getty Images)

"To što smo par i u stvarnom životu ne odmaže, imamo kemiju, sati koliko provodimo snimajući su jako zahtjevni, stoga dosta vremena provodimo zajedno i posebno je. Slažemo se i na poslu i van posla", opisao je vezu s glumicom.

Timov lik je u braku s moćnom suprugom, moćnijom od sebe, a kod kuće je to također jednako.

"Točno, jako važna pruka za muškarce jest da se ne moraju natjecat sa suprugama već biti s njima i pored njih i ohrabrivati ih, a ne iza njih ili ispred njih. Dosta često mi prilaze muškarci na ulici i zahvaljuju mi se što moj lik nije idiot u kućanstvu jer većina muškaraca danas je to u stanju ali tako ih se ne prikazuje", otkrio je.

Osim glume, Tim obožava i planinarenje, uspio je osvojiti čak i zahtjevan Kilimandžaro.

"Popeo sam se i obećao sam sam sebi da ako dođem do vrha da ću imat prosvjetljenje jer sam proslazio kroz teško vrijeme, i kad sam se popeo ništa. I dok sam se spuštao skužio sam neke stvari", priznao je slavni glumac.

U slobodno vrijeme Tim svira gitare, a kod kuće ima čak cijelu kolekciju.

"Imam 15 gitara, sviram, svaka radi svoje, one su moje igračke, volim instrumente, muzika mi je važna, kad imam vremena sviram, nisam više dobar kao prije. I pjevam, no nisam ništa posebno", priznao je.

Tim Daly (Foto: Getty Images)

Naša zemlju Timu nije strana, neki gradovi poput Dubrovnika su ga oduševili i Hrvatsku smatra jednim od najljepših mjesta koje je posjetio.

"More je bilo tako čisto i ljudi su bili super. Jedno od najljepših mjesta gdje sam ikad bio sjedio sam pored mora, i oduševilo me", ispričao je o svojim dojmovima.