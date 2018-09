Naša novinarka Ivana Nanut u Monte Carlu je ekskluzivno razgovarala s glumcem podrijetlom iz Haitija. Jimmy Jean-Louis otišao je iz bijede i siromaštva kako bi svojoj obitelji pružio bolji život.

Na televizijskom festivalu u Monte Carlu novinarka IN magazina Ivana Nanut razgovarala je s glumcem podrijetlom iz Haitija koji je otišao iz bijede i siromaštva kako bi svojoj obitelji pružio bolji život.

"Odrastao sam u mjestu bez vode i struje. Bio sam jako siromašan ali blizak ljudima što mi je pomoglo da shvatim vrijednost nas kao ljudi. U životu nemate ništa osim ljudi kojima ste okruženi", priznao je Jimmy koji se iz Haitija preselio u Pariz i njegov se život itekako promijenio.

"No onda dođete na bogatije mjesto i to vam postane manje vrijedno u odnosu na stvari. Trebalo mi je neko vrijeme da sve to procesiram i da se prilagodim. Naravno da mi je sve isprva u Parizu bilo čudno. Jedan dan nemam gdje prespavati, a drugi snimam spotove i upoznajem velike vođe poput Nelsona Mandele. Bilo je zbilja čudno. No to je samo dokaz da je život nepredvidljiv. Pomoglo mi je da shvatim samoga sebe i život te da si ne smijem postavljati nikakve barijere. Naučio sam da je sve moguće", otkrio je.

Jimmy Jean-Louis radio je kao model za neke od najpoznatijih svjetskih dizajnera, glumio u spotovima Mariah Carrey i Georgea Michaela, da bi na kraju uspio i kao glumac, a jedna od najpoznatijih uloga mu je ona u seriji „Heroji“.

Trenutačno glumi Dr. Gregoryja Ruvala u popularnoj američkoj seriji ''Claws“. U razgovoru s Ivanom Nanut, Jimmy je otkrio i zašto bi rado posjetio Lijepu našu.

