Zasigurno se sjećate jedne od najpopularnijih humorističnih serija iz 80-ih ''Will i Grace'', koja se može pohvaliti s osvojenih rekordnih 16 prestižnih televizijskih nagrada Emmy. Popularna četvorka se nakon 10 godina vratila na male ekrane. Naša Ivana Nanut je razgovarala s Ericom McCormackom koji je utjelovio lik kultnog Willa.

"Will i Grace" jedna je od najpopularnijih i najnagrađivanijih humorističnih serija na svijetu, koja je s emitiranjem započela krajem 80-ih godina, a radnja se temelji na zgodama i nezgodama najboljih prijatelja, gej odvjetnika Billa Trumana i dizajnerice interijera Grace Sadler te njihovih osbujnih prijatelja.

Glumci su prije 13 godina završili snimanje serijala i rekli svojim televizijskim likovima zbogom i odbijali ponovno snimanje. No nikad ne reci nikad, što nam je priznao i jedan od glavnih glumaca Eric McCormack.

"Istina je, no nismo odbijali, nitko nas nije pitao. Nismo mislili da ćemo dobiti tu priliku. U zadnjih nekoliko godina ponovna snimanja serija popularna su, ali ona nisu oduvijek postojala", objasnio je Eric.

Serija slovi kao rekorder kao jedna od triju emisija u kojoj svaki član postave ima nagradu Emmy.

"To je ludo, imamo ih ukupno 16, svatko od nas ima jednu nagradu. Mislim da Megan ima dvije nagrade. No sa Zlatnim globusima je obrnuto ali držimo i taj rekord, vole nas dovoljno da nas nominiraju ali nedovoljno za pobjedu. Nijedna emisija nije toliko puta nominirana, ak 30 puta, a da nijedanput nije pobijedila. Poprilično smiješno! Sada plješćemo kad izgubmo jer smo uzbuđeni zbog našeg savršeno niza podbačaja", izjavio je.

Eric i Debra Messing dobili su i zvijezde na Stazi slavnih.

"U SAD-u je popularan SoulCycle, trening na biciklu. Onaj kamo ja idem nalazi se točno kraj tih zvijezda i često hodam preko svoje, što je čudno jer sam mislio da više neću vidjeti nakon svečanosti. Ali ondje sam gotovo svaki drugi dan", otkrio nam je Eric.

On je u nekoliko navrata rekao da dijeli neke sličnosti s Willom, osim što je on gej, ali to nije bitno.

"Toliko da dugo glumim da se jedan dio njega uvukao u mene, mislim da to znači ste iskreni u seriji", zaključio je.

Eric je u sretnom braku sa suprugom Janet Holden više od 20 godina u kojem su dobili sina Finnigana.

"Počeli smo hodati prije 25 godina, a vjenčali smo se šest mjeseci prije moje prve audicije za "Willa i Grace. Ona se uvijek brine da se ne umislim. To je lijepo jer možemo doći na ovakva mjesta i ponašati se kao djeca. Još nas sve oduševljava, kao da smo tek krenuli, lijepo je", priznao nam je Eric.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.