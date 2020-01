Holivudska producentica Gabrielle Tana od malih je nogu u Hollywoodu, a Zagreb je posjetila u sklopu događanja NEM.

Gabrielle Tana posjetila je Zagreb u sklopu NEM-a, na kojem je držala predavanje o jednom od najstresnijih zanimanja u svijetu filma, producentskom.

Ako se pitate tko je ona, naša Ivana Nanut objašnjava u nastavku, s obzirom na to da je s njom imala ekskluzivnu priliku razgovarati o poslovnim i privatnim stvarima.

Gabrielle Tana odrasla je u svijetu filma, s holivudskim zvijezdama družila se još kao djevojčica, a danas je jedna od najboljih prijateljica i najdražih producentica glumca i redatelja Ralpha Fiennesa.

Njezin otac Dobrivoje Tanasijević bio je slavni nogometaš, ali i vlasnik restorana Dan Tana's u Los Angelesu, kojeg su obožavale brojne holivudske zvijezde. Gabrielle je tamo sjedila za šankom, gledala slavne, no kako je istaknula, bila to životna, ali i škola marljivog rada.

"Imala sam samo 5 godina kada sam imala prvi posao - stavljanje maslina na salate u restoranu. I savijanje ubrusa", istaknula je, kao i to da je o slavnih osoba u toj dobi naučila da su i oni samo ljudi poput nas, s istim problemima, što je zapravo i najvažnije znati.

Tijekom godina oba chefa restorana bila su iz Hrvatske, a slavni George Clooney tamo je proslavio osvajanje Oscara. Cameron Diaz dolazila je u restoran sa svega 16, a Tana je upravo tamo upoznala i Freda Astairea. I njezin djed radio je u Hollywoodu kao producent, kao i njezin otac prije otvaranja restorana, pa se čini kako joj je to zanimanje bilo utkano u DNK.

"Htjela sam se baviti filmom. Nisam točno znala na koji način, ali to me jako privlačilo", istaknula je u nastavku, a Ivani je priznala kako je razina stresa dok radi na filmu iznimno velika. "Od 1 do 10, je li 12? I više! Najstresnije je vrijeme vjerojatno kada dobijete zeleno svjetlo za film."

A kako je uspjela u svijetu u kojem vladaju muškarci, saznajte u videu u našoj galeriji.

