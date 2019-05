Od ekipe showa "Ljepotice i genijalci" doznali smo kako se snalaze u muško-ženskim odnosima i misle li da bi muškarci trebali platiti račun na prvom spoju. Ljepotice su nam otkrile svoje metode zavođenja te što još kod suprotnog spola može odigrati ključnu ulogu.

Prvi su spojevi uvijek pomalo škakljivi i za muškarce i za žene, a jedan od nelagodnijih trenutaka večeri može doći kada je riječ o plaćanju računa. Jedan takav doživjela je i naša ljepotica Nicol Brekalo:



''Da, izišla sam s jednim dečkom i zaboravio je novčanik i izašla sam opet. Platila sam ja i OK mi je to, nije tako strašno'', govori nam bivša natjecateljica showa "Ljepotice i genijalci".



Zanimalo nas je tko bi zapravo trebao platiti račun u slučaju da su oba novčanika na broju:



''U bontonu piše da bi račun trebala platiti osoba koja je zvala na taj spoj'', objašnjava nam Luka Deranja, bivši natjecatelj showa "Ljepotice i genijalci".



Uvijek pravi džentlmen, Luka je svojim manirima uspio osvojiti srce jedne djevojke i trenutačno nije slobodan:

''Imam djevojku, da. Ma nisu obožavateljice razočarane, ne znam tko bi drugi mene htio'', kaže Luka.

U novom filmu "Prevarantice" dvije akterice varaju ozbiljne klijente, a posebno su im zanimljivi oni dubljeg džepa. A evo koliko je našim ljepoticama važno da je muškarac financijski potkovan:

''Meni je to najmanje bitno, ali isto tako ne bih tolerirala da ja sponzoriram nekoga. U redu ako on nema trenutno posao, ali netko tko ne traži posao i nema nekakav cilj u životu, to stvarno ne bih tolerirala'', smatra Ena Čobanov, bivša natjecateljica showa "Ljepotice i genijalci".



''Nije mi bitno da je frajer financijski potkovan, ali mi je bitno da želi jednom u životu biti uspješan. Nije bitno čime se bavi, ali jest da nastoji u tome biti najbolji što može'', otkrila nam je Nicol.



Da bi katkad žene od muškaraca dobile ono što žele, nerijetko posežu za svojim najjačim adutima:



''Mislim da su u zavođenju bolje žene jer su ljepši spol. Mi imamo možda pogled i osmijeh, imaju i oni, ali oni uglavnom drže gard, tako da trebaš to kopat da bi pokazao nešto drugo'', objašnjava Nicol.



''Žene se doista mogu služiti kojekakvim metodama da dobiju od muškarca što žele. Iskreno, ja nisam pobornik toga, nisam nekakva feministica, ali mislim da ljudi koji su zdravi, koji imaju dvije zdrave ruke i noge, mogu sebi bilo što omogućiti'', kaže Ena.



Kakvim su se tajnim metodama prevarantice Anne Hathaway i Rebel Wilson poslužile u ovoj komediji, ne propustite saznati ovih kišnih dana u udobnim kinodvoranama.

