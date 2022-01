S Akijem smo se družili i više od desetljeća na koncertima i intervjuima koje je davao za In magazin. S našim gledateljima često je dijelio emocije s dupkom punih nastupa, ali i detalje iz privatnog života. Što je sve legendarni pjevač otkrio pred našim prepoznatljivim crvenim mikrofon prisjetila se Anja Beneta.

Tužne su mnoge ulice u cijeloj regiji. Otkad se Aki Rahimovski u subotu pridružio nebeskom orkestru, "tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju". Na pola prazna ostala je i stranica dnevnika, no karizmatičnog frontmena Parnog Valjka sjećat ćemo se zauvijek.



"Svi imamo emocije i emocije su itekako iskrena stvar. U emocijama ne postoji laž. Lažne emocije po meni ne postoje'', govorio je.



Čistu emociju Aki je s nama dijelio gotovo pola stoljeća. Možda nitko bolje od njega nije otpjevao soundtrack naših života. Uvijek je našao pravi stih za sve naše tuge, ali i radosti. Bio je glazbeni vremeplov u koji smo s osmijehom ulazili svaki put kad smo se poželjeli vratiti u dane bezbrižne mladosti i nanovo proživjeti prve tulume ili osjetiti čar prvog poljupca...



"Ono što se ljudima događa, događa se i nama. Događa se da se zaljubite dok ste mladi, dok ste srednjih godina dok ste stari. Sve ono što nas stišće, Hus kao autor ne može pobjeći od toga.", govori.



S Akijeva izvora napile su se mnoge duše. Vrijeme je brojilo svoje dane, a pjesme Parnog valjka prenosile su se s generacije na generaciju.



"To je prekrasno. I s tim se mogu pohvaliti. Jer to je jedno bogatstvo , znači 16 godina, pa sve do naše generacije i starije. To je prekrasno.", zaključio je.



Pjesmi nije bio kraj ni kad je u travnju 2018. doživio blaži moždani udar i zabrinuo sve svoje obožavatelje. Aki je smogao snage za nastaviti i vratiti se toliko voljenoj publici.



"Nakon ovog mog provratka zahvaljujem publici, nisu vjerovali da opet funkcioniram, da opet skačem, da opet komuniciram s ljudima i to je nevjerojatno. Meni lijepo zvuči kad mi kažu Aki legendo.", priznao je.



Iako je rijetko govorio o privatnom životu, legendarni pjevač nikad nije skrivao koliko je bio ponosan na svoju djecu.



"Sigurno, sigurno, bilo bi žalosno da netko nije ponosan na svoju djecu, itekako sam ponosan. Jsam čuo da Kristijan dosta kasni na dogovore, isto kao ja. Što se tiče pjevanja, ima svoj album, ima taj nastavak, ali to je njegov izbor, to je njegova želja, i na kraju krajeva krv nije voda. Dok je kćer isto muzikalna i sve, ali ona nije zagazila u ove vode'', govorio je.



Obožavao je i svoju najmanju mezimicu Antoniju koju je dobio u 65. godini života. Za Akijem danas tuguju i njegovi unuci:



"Kad sam s njima, onda definitivno je to veliko veselje. Viču deda, ja reko nemoj deda, Aki , Aki. Mislim super, to se ne da riječima opisati , to trebate dobiti i dao Bog. To je jedan od velikih životnih užitaka.", govorio je.



Djed s dušom vječnog mladića još dugo nije imao namjeru gasiti svoj parni stroj. No, nažalost, prerano je stigao poziv s nebesa.



"Ako nas gore pozovu...ako ponude dobru lovu...i gore ako trebaju back vokale Hendrix, Janis, recimo...onda je to to! Sviramo dok nas ne pozovu", govorio je.



Nemamo, Aki, pravo tumačiti nebesa, no znamo da "ne možemo bez tebe". "Teško je, teško je", no naučio si nas da zaplačemo kad nas nitko ne vidi i da naše zastave nikad ne smiju biti na pola koplja. Baš zato, iako će u nama vječno tugovati jesen, ipak ćemo pokušati "naći sretne misli kao Petar Pan". A ti, molimo te, ne zaboravi javiti se od gore jer Zagreb ima isti pozivni. Zbogom, Aki!



