Serija ''Na granici'', koja je gledatelje osvojila na prvu, drži titulu najgledanije u Hrvatskoj. Kako je bilo na ovom snimanju, pogledajte u priči Dijane Kardum.

I tako je nakon godinu dana pala i posljednja klapa najgledanije domaće serije. Glumci su se tako, pomiješanih emocija, oprostili sa setom i svojim likovima.



''Luka je žalostan što vidi brentače, hahahahaha. Ali svejedno mi je nekako bilo žao. Znaš ono kad kaže, idemo drugi take, tj. drugi prolaz, a meni onako - to mi je zadnji prolaz'', rekao nam je Marko Braić.



''Moram vam reći, često je bilo veselo zahvaljujući predivnom tekstu koji smo dobivali. Bilo je, naravno, zanimljivo i, hvala Bogu, bilo je uspješno'', priča nam Žarko Radić.

U najpoznatijem televizijskom selu Lokvici posebno je emotivno. Protekli mjeseci bili su obilježeni ranim ustajanjima, snimanjima po svim vremenskim uvjetima, ali i dobrom ekipom.



''Svima nam je pomalo drago što je kraj zato što smo dosta umorni. Bilo je jedno jako lijepo iskustvo, dugo je trajalo, bilo je i zahtjevno, ali smo se svi zbližili, postali jedna velika obitelj, a sad je taj nagli rez i malo nam je svima čudno'', priznaje Nadia Cvitanović.



''Ludo, fakat ludo. Nisam mogao ni znati što očekivati. Nisam nikada imao ovakvo iskustvo, niti ovo da se stvori zajednica nekih ljudi koji se tu svakodnevno viđaju, stvarno ti postane neki drugi dom. I sad kad smo snimali zadnje scene i jučer i prekjučer, i kad smo čuli da je već pola studija skinuto, kad izađeš, više nema toga što si živio godinu dana'', priča Fabijan Pavao Medvešek.



''Pomalo sam tužan jer je došao kraj, no više sam sretan jer sam puno toga naučio, radio sam s nekim ljudima s kojima sam sanjao raditi i htio sam biti kao oni, i onda sam naučio puno toga od njih'', govori Mirko Ilibašić.

Iz tjedna u tjedan dogodovštine Lokvičana na čelu s babom Zorkom oduševljavale su gledatelje.



''U početku sam imala jedan izvjestan strah jer to je uloga koja ide po oštrici noža. Dakle, ili sam mogla biti grozna ili genijalna. Ja se nadam da sam bila genijalna jer imate 42 % gledanosti u prosjeku tijekom cijele godine, a jedna je od glavnih uloga baba Zorka. Zar to nije uspjeh?'' pita se Nina Erak.



''Kad sam dobio ulogu, onda su mi ovako objašnjavali, policajac ovakav dolazi - ja mislio 'wow, Tom Cruise'. Onda sam shvatio da smo mi bedasti policajci u stanici, da nisam zapravo nijedan slučaj riješio, ali sam sve više u tom počeo uživati i baš je bilo zabavno do samog kraja. I sad tamo sjedimo s piscima i prepričavamo replike'', priča nam Filip Juričić.



''Bilo je super biti Tomo. Inače, moja je baka htjela da se ja zovem Tomo, Tomislav, tako da evo, nakon 50 godina i to je došlo na red. Bilo je super biti Tomo, kad sam kretao, nisam ni znao što će mi to donijeti i da će me ljudi voljeti zbog toga'', kaže nam Siniša Ružić.

Velik je posao iza glumaca, ali i iza cijelog produkcijskog tima vrhunskih profesionalaca.



''Sad sam u treningu bar što se tiče učenja teksta jer ja sam, Kolega Radić i ja smo izračunali neki dan da smo u prosjeku naučili oko 2500 do 3000 strana teksta u ovoj seriji. Znate vi što to znači? I to nije tekstić rečenice 'volim te', 'doviđenja' i slično'', dodao je Ružić.

Nakon mjeseci predanog i napornog rada naši su glumci zaslužili predah.



''Na godišnjem, baš ću malo biti s djetetom. Imam malu bebu, a nisam je skoro ni vidio devet mjeseci. Sad ću imati tri mjeseca godišnjeg i to je ono što mi treba, da se malo odmorim i da budem sa svojima'', otkrio nam je Filip Juričić, dok se Mirko ženi za mjesec dana.

Zgode i nezgode omiljenih likova pratite do desetog lipnja, kada slijedi veliko finale.



''Ne znam, Tomo je uvijek u potrazi za srećom ljubavnom, ali mislim to je dosta ovako vrludavo, krivudavo, a Tomo dalje nastavlja svoju borbu za pravdu, gdje mu dosta teško ide. Jedini mu je kontinuitet hrana, cimeri, mjesto stanovanja i dalje će biti relativno nestabilno'', otkrio nam je Siniša.

Novim avanturama vraćaju se najesen!

''Htio bih zahvaliti gledateljima koji su nas pratili, ovo stvarno najviše radimo zbog vas, isključivo zbog vas. Hvala vam puno!'' emotivan je bio Žarko Radić.

