Koncerti, proslava 16. godišnjice braka ispred egipatskih piramida i novi singl. Tri su najveća motiva ljetnih dana Saša Lozara. Jeleni Prpoš za In magazin pjevač je otkrio i s kim se ovog ljeta, nakon dugih sedam godina, napokon sreo te otkriva li pjesma ''San'' i neke njegove snove.

Tada je pjevao hitove Plavog orkestra i Novih fosila, a sada uživa u svojim pjesmama. Tako i u onoj najnovijoj. San je senzualna, morska priča. Na snimanju videospota je ovaj pjevač, među ostalim, pokazao i svoju trkačku formu. I to po kamenju na plaži.



No što je to u usporedbi s brojnim preobrazbama koje je prošao u emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nadaleko poznate postale su

njegove duge noge, koje su često komentirane i kada Lozar uskoči u ronilačko odijelo.



''To se često komentira, ali i još češće od ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nakon J.lo i Lepe Brene to je bio bum. Ljude je toliko razgalila točka i sretan sam bio da u ova grozna vremena smo dali malo smijeha ljudima'', govori Saša.



A pravi užitak ronjenja, ovaj je glazbenik i radijski voditelj iskusio u Crvenom moru.



Da je ikad imao popis stvari koje želi vidjeti, okusiti, doživjeti ili posjetiti, svakako bi se na njemu našao posjet Egiptu. A nezaobilazne piramide poslužile su i kao idilična kulisa na proslavi 16. godišnjice braka, koju Saša nije propustio čestitati supruzi i na društvenim mrežama, i to romantičnim stihovima.



''Ja bih ljubav okarakterizirao kao sreća. U sve se možeš zaljubiti. I uz sve možeš imati takav nekakav osjećaj'', objasnio je Saša.



U ovu definiciju svakako se uklapaju i njegovi prijatelji.

S Tinom Samardžićem zbližio ga je show Story Supernova, potom i nezaboravan bend Saša, Tin i Kedžo, a ovog ljeta uspjeli su se susresti nakon dugih 7 godina.

''On kad dođe iz Amerike je u režimu. Roditelji, frendovi, posjeti. Mi smo jedva upali. S Tinom je tako, možemo se mi ne vidjeti, ali kao da se nismo vidjeli dva dana'', kaže Saša.



Što bi bilo da je ovaj trojac ostao na okupu, Saša se nikad ne pita. No ponosan je na taj dio života. Gotovo jednako kao na svoju Evu koja je krenula u osmi razred.



''Sad si u nekoj fazi kad nemaš više brige oko nje. Trebaš bilježnice? Tu ti je knjižara. Sad ni ne traži novce nego uzme od dede i bake što je dobila sama'', govori Saša.



Baš kroz dijete, Lozar najbolje vidi koliko vrijeme brzo leti stoga nastoji uživati baš u svakom trenutku.

