Za mnoge najbolji reper Balkana - Edo Maajka održao je koncert na kojem je predstavio svoj novi album.

Edo dugo nije održao samostalni koncert u Domu sportova, a sada se vratio s novim albumom i razveselio svoje obožavatelje.

''Koncert je super bio, hvala svima koji su došli, ubili smo totalno. Porodio sam se konačno'', komentirao je Edo koncert.

U najavnom singlu albuma naziva "Bolje je bolje", pomoć mu je pružila pjevačica Jinxsa Yaya.

''Zvao me i rekao: "Imam neki refren, daj vidi, ja tu tebe čujem". Došao je kod mene u atelje i onda smo se podružili, ja sam uzela te stihove i odmah sam doma u roku vrlo kratko skužila kako to treba otpjevati i baš mi je gušt bio'', prisjetila se Jadranka Ivaniš Yaya.

Edo je prezadovoljan s njihovom suradnjom jer su dogovoreno snimili za 20, 30 minuta.

''Yaya je stvarno ubojica, bez zafrkancije. Yaya je pjevačica s nevjerojatnim glasovnim sposobnostima'', kaže.

Edo je rad na novom albumu započeo prije dvije godine, kada se s obitelji vratio iz Tel Aviva i sada ponovno uživa u Zagrebu. Prvi reper koji je 2004. uspio napuniti veliku dvoranu Doma sportova kaže kako mu je dobro došao život u inozemstvu, gdje je predahnuo od samoga sebe i desetogodišnjeg žestokog tempa života zbog snimanja albuma i koncerata.

''Kad sam se posvetio drugim stvarima, tek sam onda mogao izvana objektivno pogledati što sam napravio i biti zahvalan za to i naučiti se biti zahvalan za to. Super mi je to iskustvo jer sam, dok sam živio u tel Avivu, živio kao Edin Osmić i skontao sam da me ljudi vole zbog toga što jesam. Teško je kad si Edo Maajka, upoznaješ ljude koji te već znaju, koji ti podilaze, ne znaš jesi li kreten ili nisi i drago mi je zbog toga, našao sam se opet.'', objašnjava nam.

Nakon povratka u Zagreb okupio je sjajan bend u kojem giratu svira Yogi Lonich, glazbenik koji je svirao sa svjetskim zvijezdama poput Princea, Shakire i Alanis Morrisette. Društvo na pozornici pravio mu je i njegov kum Frenki, dok mu je, kako kaže, na jednoj od njegovih najboljih pjesama, antiratnoj himni "Ti meni ništa", gostovao etnoansambl Čipkice. Bio je tu i nezaobilazni Saša Antić iz TBF-a, koji nam je potvrdio da se Edo nije promijenio i prisjetio se njihova upoznavanja davnih dana.

''Zove me neki brale, ono, prisan je odmah sa mnom. Onda smo se kasnije upoznali u Zagrebu. Prvi dojam?

Prvi dojam nakon upoznavanja je, ono, duša. Velika duša'', priča Saša.

Kad nije na svojim koncertima, probama ili studiju, Edo je pravi obiteljski čovjek.

''Čitam, spremam po stanu, popravljam stvari, pokušavam s djetetom napravit neke stvari, njoj se posvetiti. Ja sam obiteljski čovjek, slabo izlazim van, ne pijem, ne duvam i nisam nešto zanimljiv'', riječi su kojima se opisuje.

Povjerio nam je da se sa suprugom Lilah sjajno nadopunjuje, a uživa i u kuhanju.

''Ja sam inače završio za kuhara u Zagrebu, prekvalificirao sam se kad je bilo ono vrijeme ne imanja posla prije prvog albuma. Radio sam u par nekakvih motela i restorana i kuham sve buraz, kuham ono što djeca najviše vole, špagete, ćevape, ćufte neke, takve neke gluposti. Volim praviti middle east hranu isto, arapska salata, to mi je specijalitet'', hvali nam se Edo.

A Edo je još jednom potvrdio da su mu specijalitet nastupi, što potvrđuje i zagrebačka publika koja je nakon njegova sjajnog koncerta kući otišla punog srca.

