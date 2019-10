Trend slušanja glazbe na pločama se vraća, pa je tako i brojne obožavatelje Ede Maajke razveselilo remasterirano izdanje debitantskog albuma "Slušaj mater" na vinilu. Njegovi fanovi to su iskoristili za druženje s Edom i autograme, a mi za razgovor u kojem se prisjetio kako je preko noći od anonimnog kuhara postao zvijezda.

Edo Maajka je iznimno sretan što je njegov prvi album objavljen na vinilu jer je kao audiofil i sam kupovao ploče omiljenih glazbenika.

"Josipa Lisac mi je, mislim, prva, domaća ploča 'Dnevnik jedne ljubavi', koju sam baš htio imati na vinilu. To mi je jedan od najboljih albuma. I volim bitne albume u svom životu, koji su utjecali na mene, imati na vinilu", otkriva Edo.

Ovaj se pojavio gotovo 18 godina nakon što je Edo objavio debitantski album koji je promijenio izgled hip-hop scene, ali i njegov život.

"Hvala mu puno, ovom albumu, jer me hrani evo od tada. Bilo je teško u počecima, ali sad je fakat lakše i sve dugujem temelju koji sam iznio tad. Nisam se nadao, iskreno da ti kažem, da će biti neki klasik album, nisam uopće razmišljao o tome. Ja sam fan repa i muzike bio i kad sam ga napravio, samo sam htio da iziđe. Ali ljudima se svidio i mnogi ljudi su odrasli uz njega i to ne samo u Hrvatskoj već i regionalno", govori Edo, koji se prisjetio i dana anonimnosti i vremena snimanja sada već kultnog albuma koji je stvarao bez ikakvih očekivanja i nadanja.

"Ja sam tada i kuhao kao kuhar i mislio sam 'OK, sada ako odsviram svaki peti-šesti vikend neku svirku, možda ću skupiti za auto, ali prvenstveno sam htio repati i izbaciti sve iz sebe što je bilo u meni", objašnjava nam.

Neke sjajne hitove s tog albuma napravili su producenti Koolade i Shot, no Edo kaže kako je ključan bio sastanak s Dashom, koji je ostvario sve njegove zamisli.

"Kad mi je počeo puštati te beatove, nisam mogao vjerovati da te beatove nitko nije uzeo. I on meni govori 'to ti je neki kao balkanski melos, ja ne bih baš', a meni je baš bilo bitno napraviti ploču drukčiju od svega što je do tada bilo, drukčije od tog američkog hip-hopa koji smo gledali, od kojeg smo svi nastali, ali sam htio imati nešto autohtono, zato i ime Edo Maajka", govori Edo.

Tvrdi da nije odmah bio svjestan veličine tog albuma, kojim je nakon svega nekoliko mjeseci izborio nominaciju za album godine s Thompsonom i Gabi Novak, a teško se privikavao na popularnost koju mu je donio.

"Desio se neki hajp koji ja nisam znao kako prihvatiti i nisam se znao nositi s tim, bez zafrkancije. Svi su pričali samo o tom albumu i bilo je čudo...", kaže Edo.

Nakon što je objavio drugi album "No sikiriki", napunio je veliku dvoranu Doma sportova i postao prvi reper kojem je to uspjelo. Tek tada je, kaže, postao svjestan svoje popularnosti.

"Kad smo odradili Dom sportova, onda sam sjeo i rekao 'OK, ja sam prvi rep-izvođač koji je imao ovoliko ljudi negdje, izgleda da je bitno i izgleda da mogu imati karijeru od toga i da ću živjeti od toga što volim ako Bog da, i hvala Bogu i sad je tako", govori.

Naslovna fotografija albuma "Slušaj mater" za Edu ima posebnu vrijednost.

"Mi kad smo bježali iz Brčkog, ostale su sve fotke i onda je tetka jedna iz olova poslala mojoj mami neke stare slike i ovo je slika moje Nene kako me drži kad sam tek rođen koju su oni slali tad... Htio sam baš tu sliku ovjekovječiti da ju ne izgubim nigdje, tako da je super, sad je ima svugdje", objašnjava.



Pjesmom "Prikaze" osvojio je i najmlađu publiku.

"Da sam nastavio smjerom Prikaza, mislim da bih do sada već završio, ali bi imao puno više novca. To je sigurno", kaže naš reper.



I dok je ovaj album službeno prodan u desetak tisuća primjeraka, još je bolje prošao na crnom tržištu.

"To je za ono vrijeme bilo mrak. Nismo bili Colonia, ali za to vrijeme, takav album, da ima takvu prodaju, to je bilo bomba. Ja sam ti pričao većinom s tim dilerima, pijačarima jer sam najviše ljudi znao s pijace i oni su me hvalili, da su sagradili i to i to i to od para "Slušaj mater". Mnogi su zaradili pare na meni", zaključuje Edo.

