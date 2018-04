Bez svoje obitelji Edo Maajka ne može funckionirati.

Bez supruge i djece ne može disati, Zagreb smatra svojim gradom, a glazbom svjedoči svoju životnu priču. Edo Maajka ponovno je u glazbenom studiju, u kojem snima album. "Ako tražiš klupskog Edu, nemoj kupovat CD. Album je dosta eksperimentalan za mene jer ulazim u groove koji nije standardan za hip hop", priča Maajka o svom novom albumu. "Put u plus", kako je ime Edina novog albuma, trebao bi iznenaditi sve one koji dobro poznaju njegovu glazbu. Kaže kako je tekstovima izašao iz svoje zone komfora te ih pojačao moćnim bendom. Ponavljanje u glazbi, smatra Maajka, je dosadno, a on to nikako ne želi biti. Uz to, naslovna pjesma priča istinitu priču i za Edu je svojevrsna mantra.

"Imao sam jako teških zadnjih šest, sedam godina i čovjek kad mu je teško, kad padne, ne vidi da je to za njegovo dobro. Minus nije ništa loše, treba mu se radovati", dodaje glazbenik. Edo želi što manje živjeti u takozvanom minusu. Kaže i kako je prošlo vrijeme kada je svojim stihovima ikoga prozivao. Njegovo pero kritike nešto je otupjelo, a on prestaje borbu s vjetrenjačama. Obraća se onima koji razumiju.

U to da se društveni problemi ponavljaju posvuda u svijetu, uvjerio se na vlastitoj koži. Pet je godina sa suprugom i dvjema kćerima živio u Izraelu. Ondje je, kaže, bio dosadnjaković iz predgrađa Tel Aviva te tata od nula do 24. "Bez supruge i bez djece ja sam totalno koma. Ja mogu bit bez njih 5 dana, ali onda se baš pretvorim u šupka. Baš kao u pjesmi. Ništa nisam lagao. Baš ti je teško biti samnom i ne želim bit ni s kim", otkriva o svojoj ljubavi prema obitelji Edo.

