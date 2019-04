Kad se spoje dva naraštaja repera, jedino što može proizaći iz toga jest koncert o kojem će se još mnogo govoriti. Edo Maajka i Vojko V udružili su snage i svojim rimama oduševili prepun splitski klub. Zbog čega Edo ne voli intervjue, zašto za Vojka kaže da je kao Mišo Kovač te zašto se Vojko divi samohranim očevima, doznao je naš Hrvoje Krolo.

Koncertni spektakl do kojeg su se brojili dani, samo je potvrdio da se rep vraća na velika vrata.

Edo Maajka i Vojko V uspjeli su prikupiti pravu vojsku svojih obožavatelja koji su njihove rime pjevali u glas.



"Čekam neki feedback od publike, kakvi su oni takav sam i ja, zna biti večeri gdje sam full hype, a zna biti večeri di se i slabo i mičem", otkrio je Edo.



A upravo spoj dva naraštaja pokazao se kao dobitna kombinacija. Edine katkad kontroverzne rime, upotpunjene Vojkovim hitovima, užarile su splitsku publiku. Možemo slobodno reći - počelo je vrijeme Vojkomanije

" Meni je to sve drago jer sam bio zacrtao sebi da ću dat sve od sebe da to bude, tako da mogu nastavit živjet od muzike. I to mi je samo nekakav vjetar u leđa, da samo nastavim radit to čime se bavim i osjećam se blagoslovljeno što mogu zaradit pare od toga što stvarno volim radit", priznao je Vojko.



Vojko iza sebe ima veliko iskustvo nastupajući s Dječacima i Kišom metaka, koji su mu bila odlična podloga za samostalnu karijeru. A koliko mu dobro, potvrda je i Edina usporedba mladog repera s legendom hrvatske estrade Mišom Kovačem.



"Vojko ima taj efekt jer ljudi znaju sve njegove pjesme od A do Ž, a i nije da imate efekt nego stvarno ljudi znaju pjesme. U biti ne mora ni repat, dovoljno je da se pojavi i da krene i to je to", objasnio je Edo.



"Čuo sam da sad Mišo samo digne ramena a da su ideće samo obrve ovako, haha. To mi je drago, ja se trudim pisat tekstove da budu što jednostavniji, a da nisu glupi i da ih masa može probavit. Tako da ću to shvatiti kao kompliment", izjavio je Vojko.



Iako nije sklon medijima, Edo nam je ipak povjerio kako prvo nije bilo lagano, kad se sa suprugom i kćerkama vratio iz Izraela.



"Kad sam tek došao bilo mi je jako teško, jer sam došao s tri cure, sad nam se jedna vratila u Tel Aviv ova starija i teško nam je fakat bez nje. Ali kažem ti ove prve dvije godine kad sam došao kad sam bio s njima bilo je baš uf... Jer sam došao bez ikakvih svirki, bez plana. Ali dobro je. Meni je najbitnije da se njima sviđa u Hrvatskoj i fakat su lude za Hrvatskom, mala mi obožava Zagreb", otkrio je Edo.



Iako je u kolovozu prošle godine postao ponosni otac sinčića Petra, Vojko se još uvijek privikava na novonastalu situaciju i priznaje - supruga drži sve konce u rukama.



" Brine se oko tih detalja koje ja ne bi baš mogao - broj veličina pelena, pa koji materijal, pa robica. Ja ne znam kako je tim samohranim očevima. Pogotovo samohrani očevi koji su očevi blizanaca ja stvarno ne znam kako je tim ljudima, bez tog ženskog dodira koji se prirodno brine o djetetu, ja stvarno ne znam kako to ide. Navikao sam se na taj osjećaj da nisam baš nikad naspavan u toj mjeri koliko bi htio ali to je jedno definitivno iskustvo koje bi svatko trebao doživit barem jednom u životu jer to je teško opisati riječima", priznao je Vojko.



Upravo ulogu oca i Edo shvaća itekako ozbiljno. Najviše se to moglo primijetiti dok je bio u Izraelu, gdje ga ljudi na ulici nisu poznavali.

"Ljudi ne znaju čim se baviš, jednostavno sam cijelo vrijeme bio na tim igraonicama s babama i mamama, tu i tamo neki otac vikendom dođe. Većinom kao očevi rade, a ja sam tamo s njima onda im je svima bilo "ma tko je to", izjavio je Edo.



Dvojica očeva, repera i izvrsnih umjetnika. Svatko na svoj način poseban, a opet se podupiru. Edo i Vojko su dokaz kako kad radiš ono što voliš, uvijek dolaze i dobri rezultati.

