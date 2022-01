Dvije godine otkako nas je napustio legendarni "hrvatski tigar" - Branko Cikatić, njegova je supruga Ivana uspjela u svojoj odluci da se napravi mjesto koje će iskazivati poštovanje prema ovom sportašu. Gastro muzej kako Ivana voli reći, približava sportske uspjehe Branka, ali i otkriva neka od njegovih najdražih jela. Kako je došla na ideju, što sve posjetitelji mogu vidjeti ali i naučiti o poznatom sportašu saznajte u prilogu In magazina.

Prošlo je nešto malo manje od dvije godine, od kako Branko više nije sa svojom suprugom i djecom - praznina koja se osjeća iz dana u dan je sve veća. Iako svoju posljednju borbu s teškom bolešću nije uspio dobiti, supruga Ivana se potrudila da se o njegovim sportskim uspjesima nastavi pričati.



"Ima toga jako puno. Koliko je on toga napravio u svojoj sportskoj karijeri ali ovdje su većinom K1 pehar i pojas kad je osvojio, pojas za svjetskog prvaka ima tu i pehar kad je bio i na Pride-u. Plakete, jako puno je on toga doprinjeo za borilački sport u Hrvatskoj, priznanja, jedan od dražih pehara kad je dobio od Hajduka", priča Ivana.



Ivana je uspjela u svojem naumu da napravi mjesto u kojem će se moći proputovati sportskim uspjesima Branka Cikatića. Sportaš svjetskog glasa ali i osoba koja je zbog toga uspjela doći i do Hollywooda, sada u Splitu ima maleni gastro muzej.



"To je bila zajednička želja, ali evo na žalost on to nije doživio ali mi smo tu da to izrealiziramo. On je jako uživao, općenito jako uživao u životu pa i u hrani. Jer je rekao da je hrana inače za sportaša vrlo važan faktor u svemu. Tako da ja to i dan danas primjenjujem i dalje jer se moj sin krenuo baviti boksom, tako da sam opet ja tu koja kuha i pazi na njegovu prehranu.", priča.



Upravo će Ivana zasukati svoje rukave i uskočiti u kuhinju gastro muzeja, te ponuditi neka od Brankovih najdražih jela.



"On je inače jako volio tripice, bit će tripica, volio je lešo janjetinu i šalšu, volio je pojesti teleći mulam i pečene krumpire, volio je gulaš, tingul pileći i recimo dolce gabro. Dosta tih starinskih jela, dalmatinskih", otkriva Ivana.



A tko bi onda drugo mogao bolje prezentirati u kojim jelima je najviše uživao "hrvatski tigar" osim same Ivane.



"Ja sam stvarno provela sa njim 25 godina, u tih 25 godina naučila sam puno toga i jako puno prakse. Mislim da meni kuhinja nije strana i jako dobro kuham. Branko je inače bio uvijek društven i uvijek se kod nas kući jelo, feštalo, pekao roštilh i kuhalo", prisjetila se Ivana.



I zato se odlučila boriti kao tigrica i nastaviti održavati uspomenu na Branka živom i svima dostupnom. U pripremi je i još jedna knjiga ali i vina koja će nositi Brankovo ime.



"Jednostavno sam ja sama u to krenula i htjela sam da se vidi i ko je bio Branko i koliko je napravio u cijelom svijetu i meni bi to bilo žao da se nije ovo napravilo da da ljudi ovo ne vide, turisti. Žao mi je šta to nije doživio šta ne uživa, jer sad kad je trebao uživati - nema ga", tužno je zaključila Ivana.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Ecija Ojdanić pokazala figuru u bikiniju pa izazvala podijeljena mišljenja, a na kritike je imala spreman odgovor +26

Lijepa Lana sve više nalikuje na svoju majku Enu Begović, a Dikan se nedavno pohvalio njezinim najnovijim uspjehom +22