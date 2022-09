Glumac Dušan Bućan gotovo godinu dana nakon romantičnog vjenčanja s voljenom suprugom Sarom uputio se na bračno putovanje. Dvoje avanturista odabralo je neuobičajenu destinaciju. Otputovali su u Indoneziju i usput snimili zanimljive putopise koje ćete gledati u IN Magazinu.

Glumac Dušan Bučan nakon dvije godine veze u listopadu je oženio lijepu manekenku libanonskih korijena Saru Hdaghu.

''Odličan je osjećaj biti u braku, pogotovo kad imaš nekog s kim se razumiješ, jer nas dvoje se nismo vjenčali jer je ona ostala trudna ili me njezin tata natjerao, vjenčali smo se iz ljubavi jer smo to htjeli, i mislim da kad s tim razlogom uđeš u bilokoji odnos pa zvao se on i brak, mislim da je to jedna odlična pozicija'', zaključio je Dušan.

Sudbonosno da izrekli su u Grožnjanu, a za proslavu godišnjice još uvijek nemaju plan.

''Ali sigurno će biti spontano kao što većinu stvari napravimo u dva tjedna, spontano, pa na tu foru'', rekao je.

Skladni par veže ljubav prema putovanjima i avanturama. No nakon vjenčanja, tek su ovog ljeta uhvatili slobodne trenutke za bračno putovanje.

''Odlučili smo se za jednu dalju destinaciju, otišli smo na otok Sulavezi u Indoneziji i onda smo usput htjeli ovjekovječiti što radimo pa smo ujedno snimili neke materijale za koje se nadam da ćemo ih uskoro dovesti u neki smisleni red pa ih onda i pokazati ljudima kako izgleda život tamo'', rekao je.

Trenutke koje su Sara i Dušan zabilježili na egzotičnom otoku u jugoistočnoj Aziji, gledat ćete upravo u IN Magazinu.

''Bilo je to fantastično iskustvo'', zaključio je Dušan.

A tko je veći avanturist, Dušan ili Sara?

''Sara je sjajna, ja moram priznati da u masu situacija ona mene povuče, ja imam neku kočnicu jer se mislim da se njoj nešto ne dogodi, a ona mi samo kaže, idemo, nema straha, nemoj se brinuti za mene. Tako da moram priznati da se jako lijepo nadograđujemo u masu stvari, naravno da se svađamo, daj stavi ovaj kadar ovdje, ovaj tu, ali u konačnici, povežeš se i sve napraviš'', govori Dušan.

Dušanu su se, čini se, sve kockice posložile. Želimo mu još tu ulogu Machbetha koju toliko priželjkuje.

