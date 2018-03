Dušan Bućan i Boris Veličan druže se ovih dana s publikom u zagrebačkom HNK.

Što spaja Indijance, konje i mrtvu kozu? Odgovor su Dušan Bućan i Boris Veličan te njihovo interaktivno druženje s publikom u zagrebačkom HNK. Ovi pustolovi odlučili su doživljaje sa svojih putovanja podijeliti s onima željnima uzbudljivih priča iz udaljenih dijelova svijeta.

"Dogodilo se to da je Dušan prisustvovao nekim mojim predavanjima i onda je on odlučio: "E, bilo bi super da nešto napravimo s ljudima da nije samo čista publika, da je neki zid između nas, nego ajmo i njih uključit u to sve skupa". Ja sam rekao super; koja je lokacija. - HNK. Briljantno", priča Boris Veličan. Momci žele drugima prenijeti emocije koje su nakon svakog putovanja i dalje najvažnije. Tako će Dušan posjet plemenu Navaho indijanaca vječno pamtiti zbog obreda prelaska djevojčice u ženu, kojem je imao veliku čast prisustvovati.

"Četiri dana ne smije se igrati sa igračkama. Ne smije se družiti sa drugim djevojčicama i dječacima i nju se zapravo priprema za život žene. Zadnje večeri obuće se u tradicionalnu nošnju, a u tradicionalnoj nastambi koja se zove hogan cijelu noć se mole molitve, pjevaju se pjesme, a ona mora ostati budna i uspravna čitavo vrijeme. Pred samu zoru djevojčici njena majka i baka peru kosu i pjevaju se nekakve pjesme i ona u samo puknuće zore trči prema suncu", priča Bućan. Osim po dualnosti religije i svojoj povezanosti s prirodom, Dušana su oduševili i svojim matrijarhalnim društvom.

