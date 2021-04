Duhovna glazba u posljednjih nekoliko godina sve je popularnija, stoga ne čudi da su obrade ili čak vlastite pjesme s tom tematikom otpjevali mnogi poznati pjevači. Jasmin Stavros, Nina Badrić, Tony Cetinski, Marko Kutlić, Alan Hržica, sestre Husar - samo su neki od izvođača koji svoju vjeru svjedoče i kroz duhovnu glazbu.

Da glazba može liječiti, pokazala je Jelena Žnidarić Zsa Zsa s pjesmom "Dubine".

''Toliko nam je neka posebna energija bila da smo rekli - ajmo snimiti video za to'', govori pjevačica.

I snimili su. "Dubine" je otpjevala s Dominikom Lučićem, s kojim je obradu poznate duhovne pjesme "Ko košuta" snimio i mladi pjevač Marko Kutlić.

''Teško da bih mogao biti s nekim tko nije vjernik jer je meni to jedna od najbitnijih, odnosno najbitnija stavka u životu'', govori glazbenik.

Marko je odnedavno i voditelj crkvenog zbora, a nekoliko pjesama s vjerskom tematikom snimio je i njegov stariji kolega Jasmin Stavros.

''Neki znaju reći da sam fanatični vjernik. Normalno da idem na zornice, normalno da svako jutro pročitam Sveto pismo, svaki dan molim krunicu'', kaže.

Za pjesmu "Kraljice neba, čuj molitve glas", koja se potpuno razlikuje od onih koje inače izvodi na koncertima, snimio je i videospot u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu.

''Ja stvarno svaki dan pokušavam živjeti vjeru. Pročitam evanđelje, svako jutro kad se pomolim pokušam taj dan tako živjeti. I ja sam grešnik i ne uspijem svaki dan sve to, ali trudim se koliko mogu'', kaže.

U vjeri se trudi živjeti i Nina Badrić, koja je također obožavateljica duhovne glazbe.

''Lakše je u životu teške stvari dijeliti s nekim, a ne nositi ih sam. Vjera je za mene to'', objasnila je.

Nina je snimila pjesmu "Želim živjeti" zajedno sa sestrama Husar, Alanom Hržicom i drugim izvođačima. Glazba koja se nekad mogla čuti samo u crkvi sada stoji ravnopravno uz bok svjetovnoj glazbi.

''Dokle će to ići, hoće li doći i do nekog zasićenja, to ćemo vidjeti, to će vrijeme pokazati. Najbitnije je da u ovom momentu radimo ono što mislimo da Bog od nas traži'', govori Marija Husar.

A kad je Tony Cetinski zapjevao "Samo tvoja ljubav Bože" na koncertu duhovne glazbe prije dvije godine, oduševio je prepunu zagrebačku Arenu.

''Ta energija koju doživite na takvim koncertima je neopisiva, to se ne može riječima opisati'', rekao je jednom prilikom.

Duhovne pjesme u izvedbama popularnih pjevača dobile su novu dimenziju, a tako su ih otpjevati mogli samo oni koji u ono što pjevaju zaista vjeruju.

