Mlada glazbenica Zsa Zsa niže uspješne duete, a upoće ne sumnjamo da će i ovaj s Vlahom Arbulićem biti pravi hit. Vlaho je ostao vjeran engleskom jeziku pa mu se u pjesmi Flower Pot prilagodila i Zsa Zsa. Kako to izgleda, pogledajte u prilogu In magazina.

Zsa Zsa kaže da su ona i Vlaho Arbulić ovu pjesmu snimili spontano.

''Doslovno sam došla u studio prije godinu dana, on je imao tu pjesmu i rekao - poslušaj što imam, što bi ti tu otpjevala. Moja dionica je spontano otpjevana, ništa tu nije puno filozofirano'', rekla je Zsa Zsa.

A kako je pjesma nastala pošto je malo čekala?

''Pjesma je nastala uz gitaru, na neom putu na kojem smo bili. Imao sam ideju napraviti je i izbaciti čim prije, ali tako to uvijek krene. Neke stvari se mijenjaju u toku'', priča Vlaho Arbulić.

''Dobar mi je vibe i baš mi je fora što se tiče mog žanra malo upasti u Vlahin svijet, a uvijek sam pričala da želim pjevati na engleskom'', dodala je Zsa Zsa.



Videospot za pjesmu Flower Pot ujedinio je dvije velike Vlahine strasti - glazbu i motore.

A što se događa u spotu?

''Čim je poslao pjesmu, odmah mi se ovaj ambijent spojio s tom njegovom strašću tako da je to jednostavno zaokružilo cijelu tu priču. Nekako mi je pasalo u ovu okolinu stadiona, moto utrka i tih stvari, i onda on prati nekakav odnos između dvoje ljudi. Oni nisu skupa, razlozi nikad nisu objašnjeni, ali on njoj kaže da je ona uvijek dobrodošla, ajmo to tako reći'', kaže Luka Sepčić.

Pjevač, koji je pritom vlasnik diplome Fakulteta elektrotehnike i računarstva, sve je upješniji u glazbenim vodama. Uz to što njegovi videospotovi i pjesme izgledaju i zvuče svjetski, sve je uspješniji kao glazbeni producent.

''Mihovil Šoštarić i ja radimo glazbu i tekstove za razne izvođače i ovdje kod nas i van Hrvatske. Baš smo sad zagrizli jako u to tako da sam malo svoj autorski dio i zapostavio, ali sam se opet bacio u vatru'', priča Vlaho.

Pjesmom Flower Pot Zsa Zsa nastavlja niz uspješnih dueta.

''Ja svaki dan nađem pet osoba s kojima bih voljela snimiti duet i to su sve redom jako dobri pjevači. Jako volim slušati boju glasa i tehniku pjevanja, uvijek se u to zaljubim i emociju. To mi je interesantno kad se dvoje ljudi spoji, onda uvijek može nastati neka energija, nešto što inače ja sama možda ne bih mogla napraviti'', kaže Zsa Zsa.

A mi ovom zanimljivom duetu želimo da ovom pjesmom osvoji top ljestvice!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.