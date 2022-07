Fusion world music FEstival, drugu noć u Splitu OKupio je neke od najtraženijh hrvatskih glazbenika. Za dobru atmosferu, među ostalima, bili su ZAduženi Nina Badrić, Petar Grašo, Doris Dragović, Jelena Rozga, Tonći Huljić. Tko se posebno veselio nastupu na stadionu, hoće li naši glazbenici ovog ljeta imati vremena za odmor te tko je najavio nastup 2023. godine u Spaladium Areni, zna naš Hrvoje Krolo.

Finalna večer Fusion festivala privukla je na tisuće znatiželjnika željnih dobre zabave, na pozornici su se izmjenjivala najveća imena hrvatske glazbene scene, a svakim novim nastupom - publika je dovedena do usijanja.



Prva koja je stala pred okupljene u Splitu bila je Nina Badrić koja je svojim hitovima rasplesala publiku. Sudeći po rasprodanim Arenama koje Nina odrađuje, potom sad i stadionu Park mladeži, postavlja se pitanje - hoće li uskoro zapjevati i na poljudskoj ljepotici.



"Poljud?? Je li se ti šališ, ček da pustim brkove. Samo je jedan Mišo, nemoj zezati. Ja volim Dalmaciju bez obzira što nemam nikakve veze porijeklom sa Dalmacijom, ali mi je nekako u krvi. Više se osjećam ovdje živa, ćutim ove ljude i mislim da oni osjećaju mene. Imamo jedan sličan temperament, vrlo otvoreno i vrlo iskreno.", govori Nina Badrić.



Glazbenik koji nije skrivao oduševljenje što pjeva doma zasigurno je bio Gibonni, koji se u jednom trenutku i spustio među publiku i tako dodatno podigao atmosferu. Priznaje nam, da je upravo on želio pjevati pred početak koncerta, jer dočekati budan zoru, za njega je izazov



" Aaaa neću ti ja do 5 sati, ja sam upao već u neki svoj bioritam, pokušavam zaspati prije svitanja jer ako uhvatim dan onda ne mogu više zaspati. Poslije koncerta nisam baš normalan, onda se malo sredim i onda idem leći, ali da još nije dan. Drago mi je da se ovo događa poslije ove dvije godine, pandemije pa suše, normalno da mi je drago da je ovakav odaziv i da nas ljudi nisu zaboravili", govori Gibonni.



A definitivno publika ne može zaboraviti ni novopečenog najpoznatijeg tatu u Lijepoj našoj - Petra Grašu, koji unatoč tome što rijetko pjeva u Splitu, uvijek priredi spektakl za pamćenje. Dotaknuo se pjevač i prinove u obitelji.



"Mislim da su kolege prije mene napravile divan posao jer sam nekako došao na čisti teren tako da pjevanje od prve do zadnje pjesme sa 15 000 ljudi fantastično. Rijetko sviram u Splitu ali ovo je divota jer sam za 7 minuta doma ali neću tako brzo otić kući jer puno mi je prijatelja tu i familija tako da ćemo malko nazdravit i uživat. Imamo razloga i sve je dobro da vas preduhitrim s pitanjima svi smo dobro i svi smo sretni, živi i zdravi.", zaključio je Petar Grašo.



Dalmatinski zvuk kakvog samo Grupa Dalmatino može prenijeti slušateljima, raznježila je sve okupljene te su ponovno potvrdili status miljenika publike. Od svih 20 izvođača u dvije večeri upravo u oni osvojili najviše simpatija na društvenim mrežama.



"To ti moja djeca prate, ja to ne znam. Ali ako je to stvarno istina baš nam je drago to čuti, ali ti moram reći da si me baš iznenadio. Ja ću reći beautiful i samo nastavite tako, lajkajte Grupu Dalmatino i mi jasno volimo vas i to ćemo vam dokazati u ovih par godina do mirovine", zaključili su Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara iz Grupe Dalmatino.



Iako voli reći da ovakve nastupe radi isključivo iz hobija, sudeći prema reakcijama, publika itekako voli Tončijev hobi. Projekt Madre Badessa urezao se u srca slušatelja. Glazbenik nam je prokomentirao i je li ponosan na sina Ivana, koji je na festivalu u ulozi umjetničkog direktora.



"Ja sam ponosan na njega, ne zato što ima nekakvu važnu ulogu ovdje. On ima jednaku ulogu ako i svi ostali koji su u organizaciji ali ponosan sam na njega. Mislim da je dobro da se ovakva situacija desila, da je nekome palo na pamet i mislim da je to dobro za razvoj cijele glazbene scene da će u nekakvoj skoroj budućnosti biti više mladih izvođača koji će zaslužiti da dođu na tu binu.", zaključio je Tonči Huljić.



Zatvaranje večeri pripalo je Jeleni Rozgi koja osim što je užarila atmosferu u Parku mladeži, najavila je i veliki koncert u rodnom Splitu.



"Najteže je pjevati u svome gradu, ja sam uvijek uzbuđena, i sad imam malu tremu iako se to možda ne vidi jer glumim. Ali imam veliku veliku tremu. Imat ću još veću obzirom da moram najaviti svoj veliki koncert 11.02. u Spaladium Areni nakon 12 godina isti datum 11.02. ali 2023. ", otkrila je Rozga.



Tisuće posjetitelja, dvije večeri, 20 izvođača jedan stadion, atmosfera za pamćenje - tako bi se mogao opisati Fusion festival. Festival koji će dogodine kako organizatori najavljuju narasti za još jednu večer koja će biti rezervirana za nastup svjetski poznatih imena.

