On je vjerojatno najpoznatiji grobar u Dizmovu, a možda i u Hrvatskoj, Radi se o Daliboru Grobu, kojeg je u seriji ''Dar Mar'' utjelovio glumac Draško Zidar. U razgovoru s našom ekipom ovaj virovitički glumac ispričao je što planira u mirovini, kako provodi slobodne dane, ali i zašto se nikad ne bi okušao u politici.

Zapravo sam najpoznatiji u Dizmovu zato što sam jedini, a u cijeloj Hrvatskoj vjerojatno sam najpoznatiji jer nemam mušterija. U Dizmovu naime nitko ne umire'', objašnjava glumac Draško Zidar.

Iako nema posla, Grobovi su se snašli.



''Mi smo zapravo jedna tipična Hrvatska obitelj koja budući da nema dovoljno posla u onome čime se inače bavi, onda smo se preorijentirali, pa se bavimo svim i svačim. Dalibor Grob koji je inače jedan čestit i pošten čovjek, Hrvat na svom mjestu, u nedostatku mrtvaca počeo je švercati mrtvo meso, kopati, sve ono što ga se tiče i što ga se ne tiče. Svime i svačim se bavi, a to je zapravo, čini mi se, sudbina svih nas'', priča.

Dalibor Grob osim što je najpoznatiji grobar zasigurno je i prvi brk Dizmova. Nositi brkove ovom virovitičkom glumcu bila je prava promjena.



''Brkove zapravo nikad nisam nosio, jedno vrijeme dok sam bio, kak' bi rekli, mlad i lud, nosio sam bradu i nekakve tanke brkove, onda me je to prošli. Ovi su brkovi pušteni isključivo za Dalibora Groba, takozvani grobovski brkovi, i mislim da će kad ovo sve završimo biti jedno ritualno brijanje tih brkova, onda ću ih se riješiti'', kaže.

Kad završi snimanje serije, Draško Zidar vratit će se svom kazalištu, režiji, ali i glazbi. Često naime zapjeva i zasvira.



''Svaki put kad imam vremena, zapjevam i zasviram, gitara je uvijek sa mnom. Ne smijem točno reći koliko imam gitara, kod mene doma ne bi to dobro primili, tako da uvijek nešto nosim malo sviruckam. Imam jedan mali bend koji se zove Čarobna tikvica, tu su moj brat i jedan naš prijatelj i onda mi sebi sviramo 40-ak godina. Još uvijek nismo izdali nikakav album, ali se nadamo sad kako su njih dvojica već u mirovini, čeka se još mene da ja dođem u mirovinu, pa da imamo vremena da napravimo nešto ozbiljnije'', kaže.

No u mirovinu ipak neće tako skoro.



''Ja to zbog njih, više da se oni ne osjećaju zapostavljeni i to sve skupa, onda ću otići u neku formalnu mirovinu, tako da se možemo malo posvetiti sviranju'', kaže.

Pandemija koronavirusa svima nam je ograničila druženja i susrete. No neka zanimacija uvijek se nađe.



''Imam dvije kćeri i suprugu, imamo pristojnu kuću, dosta veliko dvorište, pa ima posla s košenjem trave, kad se uhvati vremena napravimo neki roštilj. U slobodno vrijeme s prijateljima ili vozim bicikl ili igramo tenis'', kaže.

Supruga i kćeri su mu najveća potpora, no kako kaže, u seriji su im svi drugi zanimljiviji.



''Mene im je dosta svaki dan, ja im ponekad idem i na živce. Ja sam potpuno toga svjestan jer kao svaki roditelj i muž griješim, uvijek sam, nisam na njihovoj strani i tako, ali na to se čovjek navikne'', govori.

U novim epizodama serije Dar Mar Dizmovčane čekaju izbori. U toj se utrci zamalo našao i Dalibor Grob, na to ga je nagovarala supruga Violeta.



''Na sreću, ja nisam na to pristao jer bojim se da bi mjesto koje bi eventualno vodio grobar završilo kao groblje'', kaže.

U politiku ne bi ni privatno iako je nekad i pomislio na to.



''Jesam, ali mislim da to isto ne bi bila pametna odluka jer bih se vjerojatno zamjerio mnogim ljudima ili bi se oni meni zamjerili još više, pa zašto onda riskirati dobru partiju tenisa, pivo ili kavu s nekim ljudima s kojima kasnije ne biste bili dobri'', smatra.

