Plesni show sinoć su napustili Vlatka Pokos i Mateo Cvenić. Iako su sa zadovoljstvom donijeli čari brazilske sambe na plesni podij, u eliminacijskom izazovu presudila im je publika.

U plesnoj večeri Fiesta latina ostali smo bez jednog zvijezdano mentorskog para - Vlatke Pokos i Matea Cvenića. Brojevi su presudili. Glasovima publike u eliminacijskom izazovu od ispadanja su spašeni Ivana Čuljak i Ivan Jernec, a show su napustili Vlatka i Mateo.

''Meni je žao zbog Matea, on je fantastičan plesač, i da zaista je… nisam to očekivala, ali očito ću se u Kanadu vratiti prije no što sam očekivala. …. Sigurno ću ponijeti neke lijepe uspomene'', rekla je Vlatka nakon ispadanja.

Iako su Vlatka i Mateo sa zadovoljstvom donijeli čari brazilske sambe na plesni podij i pokupili odlične komentare žirija za publiku to nije bilo dovoljno!

Dalje nastavlja 12 parova. U sinoćnjoj emisiji najviše bodova imali su Filip i Paula koji su nas na Kubu odveli plešući mambo.

Odmah nakon njih smjestili su se Bojana i Gordan. Svojom rumbom pokazali su zašto je ovaj ples duša latinoameričkih plesova. Isti broj bodova imali su i Pedro i Valentina. Sambu su kombinirali s kapuerom.

Raspoloženje brazliskog karnevala sambom su nastavili širiti i Marko i Jelena.

Salsa je pak sinoć odgovarala Sandiju i Heleni, ali i Domeniki i Alanu. Na Kubu s cha cha cha na trenutak su na odveli Marko i Gabrijela, ali i Matija i Helena.

Albina i Mario u Dominikansku republiku odveli su nas s bachatom.

Od eliminacije žiri je sinoć spasio Luciju i Marka koji su na podij donijeli rumbu.

Ivana i Ivan koji su glasovima publike ostali u showu pokazali su bečki valcer, ali na meksički način.

Već iduće nedjelje čeka nas plesna večer pod nazivom ''Memories''. U kakva sjećanja ćemo uploviti? Odbrojavanje kreće!

