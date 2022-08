Koncert za pamćenje u Dubrovniku je održao novopečeni djed Dražen Zečić. Ana Vela iz IN Magazina s omiljenim pjevačem razgovarala je o tome kako razbija tremu prije nastupa, druženjima uz dobro vino i pršut, ali i unuku kojeg je željno iščekivao.

Čim izađe na pozornicu, publika s Draženom Zečićem odmah pjeva uglas. Vole ga i mladi i stari jer se u njegovim pjesmama uvijek lako pronađu.

Iza Dražena Zečića je više od trideset godina karijera u kojima je punio dvorane i izvan granica Hrvatske. Nastupao je s nekim od najvećih imena domaće zabavne glazbe, a iza njega je čak devetnaest studijskih albuma. No uz sve te uspjehe, popularni Zeko ostao je potpuno normalan..

"Pa sad tko kaže da sam ja uopće normalan, ima teških poslova pa ljudi ostanu normalni, ovo nije baš težak posao. Mislim ako se družite s ljudima da u svakom poslu možete ostati normaln ", kazao je Zečić za IN Magazin.

Posljednji album "Srce moje iz bitaka sto" u tjednu izlaska debitirao je na prvom mjestu najprodavanijih domaćih albuma.

"Mislim da kad je nešto trend onda to samo prolazi a ljudi se okreću onome što su kao djeca slušali, što su njihove majke ili bake slušale ili očevi ili djedovi", smatra, a otkrio je i ima li ikada tremu.

"Imam odgovornost, ne bih rekao tremu. Međutim prva stepenica to prolazi i koncentracija je samo na pjevanje", kaže, a ispričao je i kako se rješava treme.

"Pa u društvu popijem čašu vina, jednu rakijicu, znači prirodne metode ajmo reći, pa još se ne drogiram ,to ću sad počet bit ću moderan, ali neću još", našalio se pjevač.

Za novi album snimio je duet s Markom Škugorom, te je otkrio koliko mu je važno da je osoba s kojom snima duet i dobar prijatelj, a ne samo vokal koji mu odgovara.

"Mislim da je u svakom poslu ako imate ljude oko sebe da možete bolje raditi posao tako da bitno da je dobar čovjek, a Marko to jest tako da mi možemo razgovarati o stvarima koje se ne tiču estrade, to je najbitnije", istaknuo je.

Osim što se bavi glazbom, ima i cijelo domaćinstvo i poznato je da radi najbolji pršut, a evo koja je njegova tajna dobrog druženja.

"Prvo treba biti dobro društvo onda će i hrana biti ukusnija, i vino će biti pitkije nego što jest, ali u svakom slučaju dobri ljudi i dobro društvo, ako se još netko nađe tko zna zapjevati, e i onda ako to još nisam ja, to je meni najbolje", priča.

Dražen je ovaj tjedan proslavio i rođenje unuka, a kažu da je ta uloga djeda ili bake u stvari ljepša od roditeljske jer ipak nisi do te mjere odgovornost. Misli li i on da u tome ima istine?

"Pa mislim jer mi nismo imali vremena kao očevi, imali smo odgovornost prema svojoj djeci i nekako život te odnese i ove civilizacijske norme da ti stalno trčiš ne shvaćajući da je njima najbitnija vaša blizina, ali kad se dođe u ove godine kad sve usporite potegnete malo ručni i nije vam do nikakvih putovanja, nije vam do slave, ni do čega, vama je do mira, onda mislim da je to na tom tragu. Onda imate i više vremena za unuke i mislim da onda pokušavaju vratiti ono što su izgubili sa svojom djecom", smatra.

Dražen je oduvijek isticao kako slobodne trenutke najradije provodi u krugu obitelji. Uz prinovu će njihova druženja biti još veselija.

