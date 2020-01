Krema hrvatskog nogometa okupila se kako bi svojeg prijatelja i suradnika Dražena Ladića podržala u velikom poduzetničkom pothvatu. Naime, nogometnu je loptu odlučio zamijeniti kuhačom te u Zagrebu otvorio restoran. Dašak atmosfere s otvorenja donosi naša Matea Slogar.

Mjesto više tražilo se na otvorenju restorana Dražena Ladića, a dobro poznatih nogometnih lica ondje nije nedostajalo. Uz dobro društvo i pjesmu, Ladić je postao još jedan od onih koji su nakon nogometne karijere odlučili zaplivati poduzetničkim vodama:

"Ovo je zaista lijepo napravio i nadam se da će bit tradicija da će ovo bit jedno lijepo, kultno mjesto", izjavio je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

"Znam još od prije da je on bio veliki pobornik kulinarstva, on je puno toga sam napravio i dobro je da je imao mogućnost da nešto svoje ovako veliko napravi", zaključio je nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević.

"Znam da gotovo svi ugostitelji, što je i normalno, pričaju da je to domaća kuhinja, tradicionalna jela, tradicionalna obiteljska kuhinja međutim kod nas je zaista doslovno tako. Mi veliki veliki dio proizvoda radimo doma, seosko domaćinstvo na OPG-ovima iz Međimurja. Dakle to je hrana, ne međimurska kuhinja nego hrana rađena na međimurski način", otkrio nam je Dražen Ladić.

A što naš legendarni trener kaže na specijalitete.

"Volim ovako vidjet hranu, ali nažalost susrećem samo u ovim pekarnama moje omiljeno jelo, a to je pita krumpiruša", priznao je Ćiro.

Idealan način za družiti se s nekima koje dugo nije vidio, iskoristio je i Ognjen Vukojević. Protekle je blagdane proveo na najljepši mogući način.

"U krugu obitelji sa suprugom Andreom i sinom Lukom, poslije toga idemo na jedan obiteljski odmor, malo u toplije krajeve i punimo baterije za ono što nas čeka - Euro 2020", izjavio je umirovljeni nogometni reprezentativac Ognjen Vukojević.

U zimske se sportove Ognjen ipak ne bi upustio.

"Nisam s obzirom na to da sam se kao nogometaš morao paziti skijanja, tako da sam pripazio na svoja koljena i zglobove međutim možda se u budućnosti naučim možda i skijati, volim snijeg, volim zimu", izjavio je Ognjen.

Nogometaši se sve češće na ovakve načine okušavaju u svijetu biznisa, baš kao što su to učinili Darijo Šimić ili Dejan Lovren.

"Teško je nakon igračke karijere, a to su uglavnom rane tridesete ili srednje tridesete godine, započinjati novo u nekoj tvornici, nekom poduzeću kao jedan od. Ipak su ljudi do tog perioda, igrači naviknuli na jedan drugačiji standard života nego što si s tim primanjima mogu priuštiti, a i oni koji su nešto zaradili gledaju gdje bi to uložili pa je neminovno da se krene u poduzetništvo", objasnio je Dražen.

Sada su ipak svi najviše fokusirani na nadolazeće Europsko prvenstvo, na kojem se od njih mnogo očekuje.

"To je uistinu hipoteka jedna velika, teška. Drugi smo u svijetu, to treba odraditi", rekao je Ćiro.

U čemu će, ne sumnjamo, ponovno uspjeti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.