Drago Diklić proslavio je 65 godina karijere prvim samostalnim koncertom u prepunom Lisinskom. Tvorac brojnih evergreena otkrio je kako je nastala jedna od neslužbenih himni metropole "Zagreb je najljepši grad". Saznajte i što misli o stanju na današnjoj glazbenoj sceni te koju važnu nagradu još uvijek nije dobio. Kakav je pak Drago bio u mladosti, našoj Anji Beneti ispričao je Miro Ungar, a Tereza Kesovija povjerila koji joj je nadimak dao.

U najljepšem mu Zagrebu, nakon 65 godina karijere, Drago Diklić sinoć je održao svoj prvi samostalni koncert u Lisinskom. Publika se u prepunom hrvatskom glazbenom hramu poklonila jednom od najvećih hrvatskih glazbenika koji za nekoliko dana slavi 82. rođendan.

"Danas je koncert , moram reći malo i iz provokacije mojih sinova, rekli su "stari, pa svi imaju koncerte u Lisinskom , a ti još samostalno nisi napravio", našalio se Drago.

"Kaj je to moguće?! Ja sam mislio da je meni prvi put da slušam gospodina Drageca uživo, ali ako je to istina, to je stvarno nevjerojatno, nečuveno i tu nepravdu sad treba ispraviti s barem 20 komada zaredom", zaključio je Jacques Houdek.

"Ja sam volio po klubovima pjevati, to je drugačiji jedan osjećaj. Ovako veliko je zgodno, ajde , to je jedna zgoda, prigoda da se skupe prijatelji i da se svi zajedno zabavljamo", zaključio je Drago.

Prijatelji su se doista skupili i zabavili se, ali nam i otkrili neke javnosti nepoznate detalje o njihovim dugogodišnjim prijateljstvima.

"On mene zove moja plava mucica, jer sam nekad imala dok sam bila student. Dakle, od tad se znamo. Imala sam neki angora plavi puloverčić, jeftino nešto, nisam imala baš novaca. On je rekao moja plava mucica, i tako se mi zovemo", otkrila je Tereza.

"Družim se s njim već 60 godina jer smo nekako istovremeno počeli tamo krajem 50-ih godina po zgarebačkim plesnajcima." +"U mladosti je bio malo mršaviji. I imao je malo više kose . Bio je uvijek vickast , za šalu i zezanciju", ispričao je Miro Ungar.

Dragu Diklića poznajem mislim od svog rođenja. Tako bi se to reklo. Išao je s mojim bratićem u isti razred , poznajem ga po glazbenoj liniji, poznajem ga i privatno. On je jedan dragi zagrebački dečko, kaj da vam velim. To je dovoljna kvalifikacija", izjavio je Hrvoje Hegedušić.

Skladati je počeo ranih šezdesetih, a mnoge njegove skladbe su, priznaje, i autobiografske. "Još samo večeras" napisao je kad mu je jedna Talijanka rekla da sutra odlazi, dok je "Opet si plakala", koju je trebao otpjevati i slavni Dean Martin, inspirirana suzama njegove supruge. A kako je pak nastala njegova oda metropoli "Zagreb je najljepši grad"?

"Sjeo sam za klavir i počeo sam pjesmu kao takvu i pala mi je napamet ideja da bude "Zagreb je najljepši grad" jer se u referenu finu slaže. Ja sam napisao tekst i dao sam odmah naziv pjesme, a onda je Ivica dodao ono kaj je trebao", izjavio je.

Odrastajući u zagrebačkoj Paromlinskoj, bio je i ostao Trnjanin. Iako je Zagreb za njega i danas najljepši grad, neke promjene ipak mu se ne sviđaju.

"Nema više one lijepe glazbe koja je nekad bila. Zagreb je nekad bio vodeći grad i u tadašnjoj Jugoslaviji, a i u Europi što se glazbe tiče. To su bili hitovi jer se već 40-ak godina ili 60 sviraju i pjevaju. Ja velim to su hitovi, a ne ovi današnji, ja to u šali velim, ali ima tu i puno istine, ovi današnji hitovi koji su za hititi, koje se sluša možda par mjeseci ili godinu dana, i više ih nema", zaključio je.

Čovjek impresivne glazbene karijere, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Porin za životno djelo, kao tvorac jednih od naljepših stihova o Zagrebu, jednu nagradu ipak još uvijek nije dobio.

"Nagradu grada Zagreba. Valjda bude jednog dana. Ja kažem uvijek, jedan od najvećih Zagrepčana koji je ovjekovječen u filmu "Tko pjeva, zlo ne misli" Relja Bašić nije dobio nagradu grada Zagreba , pa onda ja velik, kaj onda, onda ne moram ni ja. Možda se jednom i dogodi", nada se Drago.

S obzirom na to da se i u devetom desetljeću života na pozornici osjeća kao kod kuće, ne sumnjamo da ni ova nagrada legendi hrvatske glazbe neće izmaknuti.