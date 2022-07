Atraktivna Andrea Šušnjara najdugovječnija je pjevačica legendarne grupe Magazin. Osobita joj je čast bila pjevati na zabavi otvorenja Pelješkog mosta. Iza nje je pobjeda nad teškom bolesti, ali i prekid dugogodišnje ljubavi. Je li njezino srce još uvijek slobodno otkrila je Ani Veli za IN magazin.

''Bila mi je izuzetna čast nastupati na otvorenju Pelješkog mosta, jako smo sretni. To će nam svima olakšati put i nastupe i druženja tako da red smijeha, red suza, veselja i pjesme, prezadovoljni smo'', rekla je Andrea Šušnjara.

Pjevačice Magazina prije nje bile su Ljiljana Nikolovska, Danijela Martinović i Jelena Rozga. No ova mlada Splićanka s dva završena fakulteta, Filozofskim i Glazbenom akademijom, odlično se snašla u zahtjevnoj ulozi.

''Već sam punih 12 godina u grupi Magazin i moram priznati da nikad nisam razmišljala o solo karijeri i nismo mi o tome ni pričali iako su mediji dosta nagađali. čim sam došla odmah su me krenuli ispitivati, sad si došla nakon te pjevačice, kako je doći nakon nje, kad ideš. Tako da nisam još razmišljala, ali voljela bih jedan dan biti u solo karijeri. Mislim da sad već ljudi znaju tko sam i kako radim posao tako da mislim da to ne bi bilo teško. A da imam neke velike ambicije, nemam, samo želim pjevati i raditi ono što volim'' zaključila je Andrea koja se najbolje odmara ovako uz more, plažu, neku finu klopu, ribu.

Prošlo ljeto je bilo kobno za Andreinu dugogodišnju ljubavnu vezu, ima li sad nešto novo na vidiku?

''Pa evo moram priznati da nisam tip osobe koji voli iznositi stvari iz privatnog života tako da se stalno priča o tom prekidu, ali on se desio i puno ranije, tako da ja soliram već duže vrijeme i moram priznati da mi je lijepo. Ako bude nešo konkretno mislim da ćete znati jer neću moći sakriti'', kaže Andrea.

Koje kvalitete mora imati njen odabranik?

''Pa ja sam ovako, ajmo reći, poprilično normalna, tako da volim jednostavne ljude, volim ljude koji su dobri, koji se vole dobro nasmijati, mora biti dobra osoba i kvalitetena osoba. I ne smije biti poznat ni iz moje branše, znači glazbenici ne dolaze u obzir. Nisam tip koji hoda s poznatim ljudima i kolegama, to me ne privlačiVolim nešto jednostavnije, privatnije'', zaključila je Andrea.

Da život piše romane Andrea se rano uvjerila kada joj je s dvadeset godina na rutinskom pregledu dijagnosticiran rak jajnika.

Kako se danas osjeća?

''Da, imala sam zbilja težak život, sto puta sam rekla da ću napisati knjigu o tom žiotu jer nije bilo jednostavno i kad bih sad krenula pričati vjerojatno mi ljudi ne bi vjerovali tako da moram priznati da iza te teške bolesti, svega što sam prošla, život mi je krenuo u jednom drugom smjeru, jednom ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim, ne mogu se požaliti. Ja sam inače vedrog duha, vrlo optimistična, i mislim da me to čak izvuklo u životu iz nekih teških situacija. Možda je to čak neki obrambeni mehanizam, tako da smijeh zbilja liječi, i glazba i pjevanje'', ispričala je Andrea.

Od ove mlade i inspirativne žene puno se toga može naučiti. Vedrim duhom uveseljava sve oko sebe u što se možete uvjeriti na svakom njezinom nastupu.

