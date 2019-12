Vikend iza nas obilježio je koncert Doris Dragović u zagrebačkoj Areni. Naša najveća dvorana bila je pretijesna za sve koji su željeli uživo čuti brojne hitove koji su obilježili karijeru jedne od najvećih glazbenih diva na ovim prostorima.

S eurovizijskom "Mariom Magdalenom" započela je koncertna večer za pamćenje.

''Kada staneš ispred svoje publike, a to je koncert uživ, to je taj nastup kada svoju pjesmu donosiš ovako na dlanu. I ili je ili nije, ili smo u tome uspjeli ili smo to napravili dobro ili nešto ne valja'', priča Doris.

A njoj je uspjelo držati na nogama više od 18 000 u našoj najvećoj dvorani. Bez obzira na to pred koliko ljudi nastupa, ova glazbena diva publiku uvijek doživljava na svoj način.

''Ne gledam na masu, 18 000 je zbirna imenica, a ja ne gledam nikad tako. Svaki pojedinac je tu došao, svaki sa svojom pričom, svaki sa svojom radošću ili bolom'', govori pjevačica.

''Ja svako pojedino lice promatram i na taj način i pjevam ljudima, svakom pojedincu'', govori glazbena diva.

Na ovom, kako su ga mnogi nazvali, koncertu života, Doris je zaista pjevala svakom pojedincu.

''Kada staneš pred nekog tko je došao čuti tu tvoju pjesmu jer je voli, ti ju moraš donijeti na način na koji on to očekuje, a ako može još i malo bolje'', smatra.

"Željo moja", "Jedini", "Sedam mora, sedam gora" samo su neke od pjesama koje je uvrstila na repertoar koncerta koji je trajao više od dva i pol sata, a još barem toliko ne bi bilo dovoljno da Doris izvede sve svoje hitove.

''Nastojimo uvijek osvježiti repertoar tako da, evo, sada sam nabacila na ove svoje stare kosti čak i neke brze pjesme iz mladosti pa se nadam da će i to biti jedno zgodno osvježenje repertoara'', objasnila je.

A repertoar su osvježili i glazbeni gosti. Sa Jaquesom Houdekom otpjevala je duet "Ima nešto u tome", a s Mladenom Bodalecom dobro poznate "Baklje ivanjske".

''Već je 25 godina prošlo od te pjesme i veseli me da se još uvijek i danas pjeva. Malo prizivam cijeli dan sjećanje na to vrijeme kad je taj album Baklje ivanjske'' nastajao', govori.

Jacquesu je ovo bio prvi nastup u velikoj zagrebačkoj Areni.

''Hvala Doris na prilici da budem dio ove pjesme i da budem dio njezinog života'', rekao je.

Pjesme Doris Dragović dio su naših života već gotovo četiri desetljeća, a da su mnoge od njih postale evergreeni, svjesna je i ona.

''U tom slučaju se može jedino reći s ovog ili onog svijeta, ne znam gdje ću biti, dakle vrijedilo je jer ostaje meni se čini ono što vrijedi i ja se volim nadati da će tako biti i uvijek na kraju koncerta kažem - nemojte nas brzo zaboraviti'', zaključila je na kraju cijele priče.

A tko bi mogao zaboraviti ovakvu večer?

