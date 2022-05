U suradnji s grupom Viva, koju je proslavio duet s Giulianom "Šteta duše, šteta tila", Doris Dragović otpjevala je pjesmu koja slavi neraskidivu vezu majke i sina. Zašto je još, osim glasom, Doris zaslužna što Hrvatska ima himnu svih majki i sinova, otkriva naša Anja Beneta.

Sad već davne '92. u megahitu "Dajem ti srce" domovini je pjevala "rodila sam tebi sina", a tri desetljeća kasnije, Doris Dragović još jednom je sve majke ganula do suza. U suradnji s grupom Viva, naša glazbena diva opjevala je neraskidivu ljubav između majke i sina.



''S Doris se znamo cijeli život, njen bend poznajemo, prijatelji smo dugi niz godina i surađujemo tako da smo došli i zamolili Doris i rekli da bi to bila neka kruna našeg rada, da bi nam stvarno bila velika čast s njom snimiti duet i onda je rekla u startu dico moja, hvala Bogu da cu ga snimiti s vama, samo mi donesite lijepu pjesmu'', priča Toni Rajnovič, pjevač grupe Viva.



Zanimljivo je da, iako su joj donijeli lijepu ljubavnu pjesmu, dečki iz grupe Viva od Doris su prvo "dobili košaricu".



"I to je bio okidač kako je nastala pjesma, iz njenog komentara smo mi napravili ideju da napravimo pjesmu o neraskidivoj ljubavi između majke i sina ...", priča Mario Salvador, frontmen grupe Viva.



"Dva smo života" - nastala je u opuštenoj atmosferi zagrebačkog doma Nene Ninčevića. Za note su zaslužni članovi Vive Mario i Toni, a predivni versi potekli su iz Nenina kretivnog vrela.



Dok je Doris imala onu na tekst, Nenad Ninčević dao je duhovitu primjedbu na kadrove u videospotu koji su, osim u Spaladium Areni, snimani i u jednoj vinariji na poluootoku Pelješcu.



Ponosni tata Toni će uskoro dobiti treću kćer Mariju, kojoj su seke dale ime. A za kraj nam eksluzivno otkriva da je pjevačke snage već udružio s još jednom poznatom dalmatinskom materom.



''Snimili smo duet s našom prijateljicom Ivanom Kovač, s njom se stvarno dugi niz godina poznajemo i čak smo rodbinski vezani, u biti naš basista je s njom bliski rod. Snimili smo jednu prekrasnu pjesmu brzu, malo luđu, ali s njom ćemo još malo pričekati.", pričaju.



Čini se da će dugoočekivani novi album grupe Viva biti pun pravih glazbenih poslastica.

