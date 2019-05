Split je u utorak obilježio svog zaštitnika. Proslava svetog Duje završila je velikim humanitarnim koncertom na rivi, na kojem su se okupile tisuće Splićana, a humanitarnu priču došle su podržati i mnoge osobe iz javnog života. Ondje je bila i Doris Dragović, koja nam je povjerila kakvo je danas zdravstveno stanje njezina supruga, dok nam je Neno Belan rekao kako je prošla operacija kojoj se podvrgnuo.

Ključ života – humanitarni je koncert kojim su Splićani, ali i njihovi gosti obilježili vrhunac proslave svetog Duje na Rivi. Sredstva su se prikupljala za naše najmlađe, a kada su oni u pitanju, jednostavno se svi odazovu hvalevrijednoj akciji.



"Mislim da ćemo biti svi sretni kad djeca budu dobila taj svoj važan odjel, a ne da se u toj svojoj fizikalnoj terapiji trpaju s nama starima po mjestima koja nisu predviđena za tu djecu. Sretna sam zbog toga'', kaže Doris Dragović.



"Ne daj Bože da meni treba, volio bih da meni netko pomogne kad ne mogu sebi pomoći. Našoj djeci uvijek najviše treba, tako da uopće nije bilo razgovora kad su me zvali – normalno da sam došao", rekao nam je Giuliano.



"Dobio sam priliku biti tu, ne moram putovati nigdje okolo. Sveti Duje učinio je svoje – njegov je praznik, ali on ne praznuje. Bila je do bura do podne i to je dobro tuklo, ali sad je sve u redu, ljudi su dobre volje i ja se nadam da će sve biti kako treba", rekao nam je Goran Karan, a i Gibonni je imao što poručiti.



"Dobra je ideja da je to taj dan, na taj datum koji je vezan za duh grada, pa je onda dobro učiniti dobro. Meni je puno draže ovo nego da je nešto revijalno", zaključio je.



Šušur, gužva i sretna lica. Tako bi se mogao opisati dan svetoga Duje. Naše zvijezde kažu da je upravo ovaj dan ostao uvijek isti i točno se zna što se radi kada Sudamja krene.



Istinska diva hrvatske glazbene scene Doris Dragović samo je za našu emisiju komentirala zdravstveno stanje supruga Marija Budimira, koji je u prosincu prošle godine doživio srčani udar.



"Dobro je, dobro je, sjajno napreduje u svemu i sretni smo doma zbog toga i to nam je sada najvažnije. Zato je i osmijeh na licu'', rekla nam je.



Pjevač Neno Belan isto se tako dobro oporavlja nakon operativnog zahvata koji je bio prošli mjesec.



"Imao sam izmjenu očnih leća, odlično je prošlo. Vidim te, i to čisto i bistro. Nemam više dioptriju ni plus ni minus, nemam ni mrene, tako da i to je doživotno. Malo sam bio prestrašen, ali je ustvari postupak bezbolan i kratak, 10 -15 minuta po oku."



Vjerujemo da je Neno itekako uživao u pogledu na splitsku Rivu, na kojoj su bile tisuće ljudi. Još se jednom dokazalo da je u ovom gradu tradicija najvažnija.

