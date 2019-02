Ususret izboru za pjesmu koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu, prisjetit ćemo se s kakvim su se sve preprekama i skandalima susretali naši glazbenici. Jednako veselo, glasno i katkad skandalozno, bilo je i na dodjelama diskografske nagrade Porin. Koje su zvijezde, domaće i inozemne, odbile primiti prestižne nagrade, a koje su u prijenosu uživo priredile prave male skandale, podjeća vas naša Ivana Nanut.

Što su nagrade bez pokojeg skandala?

Bile one glazbene, filmske, književne ili neke treće, iza kamere, ali i ispred, često se odvijaju prave male drame. Kada je prije 27 godina u Opatiji je izabrana prva hrvatska pjesma za odlazak na Eurosong, pobijedila je grupa Put koja je zamalo diskvalificirana jer je u pjesmi ''Dont Ever Cry" bilo previše engleskih riječi. Naknadno je dodana još jedna strofa na hrvatskom jeziku.

Hrvatsko društvo skladatelja pokušalo je pak stopirati nastup Nine Kraljić jer su bili nezadovoljni što su pjesmu "Lighthouse" napisali stranci. Ni prošle godine nije sve išlo glatko, naime Franka je umalo suspendirana zbog navodnog plagijata pjesme rumunjskog autora Gueza.

A glazbena nagrada Porin poslužila je pak domaćim glazbenicima da za vrijeme izravnog televizijskog prijenosa kažu i učine više nego što bi smjeli. Jedan od najekstremnijih istupa odvio se prije 26 godina kada se reper El Bahattee popeo na pozornicu s američkom zastavom na kojoj je pisalo 'Jedite k***c'. Osim što je time izrazio svoje neslaganje s američkim napadom na Irak, do kraja života zabranjen mu je ulazak u Sjedinjene države.

Severina Vučković se pak na Porinu u Dubrovniku obračunala sa svojim nekadašnjim suradnikom Zrinkom Tutićem. Izvedbu pjesme 'Mala je dala' prilagodila je uz izmjenu riječi poput: 'Fiksiram plavu kosu na poznatom muškom biću, svi ga znate, glavni je na Porinovu spisku, glazbeni kritičar u tisku, teški foler, ušminkani rokenroler... jedan tukac drugom tukcu sliči', gledajući čitavo vrijeme u Tutića koji je sjedio u prvom redu.

Porin u Biogradu obilježila je pak Jelena Rozga nakon što je osvojila nagradu za najbolju pjesmu 'Bižuteriju'. Umjesto veselja i slavlja, Rozga je ostala u suzama zbog hladne reakcije i negodovanja kolega koji se nikako nisu složili s mišljenjem da je pjevačica zaslužila Porin za hit godine.

Činjenicu da se povijest, barem ona glazbena, ponavlja, potvrdio je Damir Urban koji je dva puta odbio primiti hrvatsku diskografsku nagradu Porin jer ga niti jednom nije osvojio u kategoriji u kojoj on misli da ga zaslužuje.

No nisu samo domaći glazbenici skloni vraćanju nagrada, negodovanju ili skandalima. Pjevačica Sinead O Connor je odbila Grammy koji je osvojila za svoj najveći hit „Nothing Compares to You". A šok i nevjerica dogodio se kad je popularni dvojac iz 80ih, Milli Vanilli priznao kako svoje pjesme uopće ne pjeva. Grammy koji su osvojili za najboljeg novog izvođača im je oduzet, a dani najveće slave postali su prošlost.

Kada je pak u pitanju nekolegijalnost, svijet nikada neće zaboraviti trenutak na dodjeli MTV-jevih nagrada kad se Kanye West popeo na pozornicu i oteo mikrofon u trenutku kad je mlada Taylor Swift držala govor zahvale dobivši nagradu za najbolji video broj.

I filmske su nagrade također imale svoje uspone i padove. Bojktoranje Oscara započelo je još davne 1935. Godine. Svoj Zlatni kipić prije 48 godina odbio je primiti glumac George C Scott jer nije želio, kako je rekao, "biti dijelom te parade mesa". I Marlon Brando je odbio Oskara za ulogu u filmu Kum. Svoju je kritiku zbog "diskriminacije i zlostavljanja američkih Indijanaca" poslao po simpatičnoj Sacheen Littlefeather, pripadnici plemena Apača.

Prije par godina Oscari su dožIvjeli još jedan fijasko. Warren Beatty i Faye Dunaway u ruci su držali pogrešnu kovertu pa su tako prilikom proglašenja filma godine pročitali krivog pobjednika.

Živi bili pa vidjeli što će se dogoditi nakon ovogodišnje Dore, ali i krajem velječe nakon dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar.

