Svijet jahača zamjeva, borbi za moć, obiteljskih skandala i ubojstava, dolazi na male ekrane u novoj seriji House of the dragon ili Zmajeva kuća. S kreatorima i glumcima prednastavka popularne Igre prijestolja razgovarala je Aleksandra Keresman i saznala kakve su nezgode na snimanjima neki doživjeli već prvi dan te jesu li zaista gotovo iscrpili zalihe perika bijele kose.

Nakon što je Igra prijestolja pokorila svijet kao kulturološki fenomen, pa i stavila Hrvatsku na turističku mapu milijuna obožavatelja, na male ekrane stiže njezin prednastavak Zmajeva kuća. Priča koja nas vodi 200 godina u prošlost, prije događaja u Igri prijestolja, i donosi rivalstva, izdaje i borbu za moć koja razdire obitelj Targaryen – moćne jahaće zmajeva i vladare Sedam kraljevstva.

''To je priča o utrci za ponos i moći bez obzira na cijenu a ono što je čini posebno zanimljivom u današnje vrijeme je to da se ne radi o jednoj obitelji koja ratuje s drugom već o građanskom ratu u jednom narodu, jednoj kulturi. Kako Miguel i ja, iako je Miguel odrastao u UK, živimo u Americi i živimo u podijeljenoj naciji i gledati nešto kako se samouništava iznutra je uvijek tragičnije od bilo čega'', govori Ryan Condal.

Osim napete priče, serija koju možete gledati na HBO MAX platformi, donosi posebnu poslasticu za sve ljubitelje zmajeva, kojih u ovom serijalu ima čak 17.

''Dizajn zmajeva je bio jako zabavan, Miguel je tu bio na čelu s dvojicom konceptualnih dizajnera, sve što su radili za nas bio je dizajn zmajeva i to ne samo izgled nego i kako si rekla osmišljavanje njihovih osobnosti, kako da njihov karakter bude vidljiv čak i na fotografiji jer svaki mora imati svoj karakter bez obzira koliko ih je'', kaže Ryan.

Jedna od onih koja ih ima čast jahati je princeza Rhaenyra, koju tumači mlada australska glumica Milly Alcock.

''Bilo je tu mnogo teškog rada. Morala sam putovati, morala sam se preseliti iz Sidneya u London usred pandemije, morala sam naučiti potpuno novi naglasak, jahati, nosila sam periku ali bilo je ispunjavajuće'', govori Milly.

''Priča na zmajskom jeziku……Bilo je jako zabavno, ali znam reći samo ono što sam morala reći u seriji nije kao da sam naučila pričati španjolski'', dodala je.

Za elaboriranu povijesno epsku priču dizajnirano je gotovo 5000 kostima, od kojih neki skrivaju mnoštvo pomno izrađenih detalja.

''Kostimi su bili nevjerojatni, nisi baš mogao micati rukama puno i ustvari sam se puno znojila jer je sve bilo osvjetljeno vatrom tako da većinu dana sam stajala ovako s raširenim rukama dok su me dvije djevojke hladile malim ventilatorima. Moj najdraži kostim je onaj u kojoj je vidimo prvi put, ima puno zmajskih detalja'', otkrila je Milly.

A kada snimate seriju prepunu bitki i oružanih okršaja, neminovne su anegdote.

''Žalim zbog toga što sam ispričao tu priču jer sad će se stalno ponavljati. Bila je to naša prva proba i uopće nisam znao Matta, njegov mač je udario moj štit, odbio se i udario ga u lice i počeo je krvariti. Odmah sam pomislio to je to, dobit ću otkaz. Tad sam mu se predstavio'', prisjetio se Fabien Frankel.

Produkcija serije epskih je razmjera. Snimala se u tri zemlje, katkad i s do 2000 ljudi na setu.

''U nekom trenu je na setu i 1600 ljudi, a kuhanje ručka za toliko ljudi je jako zahtjevno. Natjerali su Miguela da to radi, ali samo utorcima.

Također perike, to je bilo teško jer napravljene su od prave kose što znači da morate naći ljude s bijelom kosom koji su je voljni dati i mislim da smo bijelom afro frizurom koju nosi Seasnake iscrpili svjetske zalihe tog tipa kose'', ispričao je MIguel Sapochnik.

No sve je, čini se, vrijedilo, jer prvi pogled na kadrove zavodi vas poznatom čarolijom svijeta Georgea Martina.

