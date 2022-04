Imali su dva potpuno različita svjetonazora, ali usprkos tomu slagali su se - da se ne slažu. Josip Broz Tito i nadbiskup Alozije Stepinac ostavili su neizbrisiv trag u bivšoj Jugoslaviji. I dok je Tito želio da se hrvatska crkva odvoji od Vatikana, nadbiskup Stepinac nije htio popustiti njegovim zahtjevima. O ovoj su temi raspravljali tijekom gotovo dvosatnog razgovora, koji je Dominiku Sedlaru bio inspiracija za novi film, i to na engleskom jeziku.

Josip Broz Tito i Alozije Stepinac 4. lipnja 1945. u Zagrebu vodili su jedini zajednički razgovor. Njegovu napetost na filmsko platno prenio je redatelj Dominik Sedlar. "Razgovor" odnosno "The Conversation" dijelom se temelji na objavljenom navodnom transkriptu njihova susreta.



''Uzimajući u obzir da sam pročitao transkripte i vidio kakvi jesu, da su većina toga bili političke naravi, razgovor koji je tekao oko političkih tema i toga što je Tito tražio Stepinca da odstupi od Vatikana, ja sam si ipak dao umjetničke slobode da kreiram taj razgovor kako mislim da bi bilo zanimljivo i publici i što mislim da bi ljudima bilo zanimljivo znat o njima, a možda ne znaju'', priča Dominik Sedlar.

Sedlar tvrdi - to su dvojica ljudi koji su obilježili hrvatsku povijest posljednjih 80 godina možda više nego bilo tko drugi. Ipak odlučio ga je napraviti na engleskom jeziku, a u glavnim ulogama "The Conversationa" su stranci.



''Da što više ljudi pošto je na engleskom jeziku što više ljudi će vidjeti film. Dostupniji je cijelom svijetu, a i mislim isto tako da nažalost u Hrvatskoj nema adekvatnih glumaca po kvaliteti koji mogu glumit takve dvije persone kao što su Tito i Stepinac'', govori Dominik.



Pa se u ulozi Alojzija Stepinca našao Englez Dylan Turner, a Tita je utjelovio danski glumac Caspar Phillipson.



''Moram priznati da nisam znao ništa o Stepincu, ali čim sam dobio ulogu počeo sam prikupljati što više informacija što sam mogao, što je bilo poprilično teško pronaći na internetu, ali kada sam saznao više o njegovoj priči, njegovu odgoju, što je prošao, suđenju... Mislim da je to priča koju će zasigurno ljudi izvan Hrvatske, koji ne znaju ništa o tome, pogledati, guglati i saznati više o tome'', priča Dylan.



S druge strane, glumac Caspar Phillipson bio je upoznat s ovom tematikom, no glumiti Tita velik je izazov.



''Kada sam bio beba, živjeli smo u Jugoslaviji. Sve je ovo bilo blisko mojoj obitelji uvijek pa sam znao dosta o tome, ali od ideje da je bio heroj države koji je uspjevao balansirati istok i zapad do toga da se čuju novi odgovori o životu ovdje, represiji'', priča gluma Charles.



Iako je cijeli film temeljen na dijalogu, tu su i flashbackovi vezani uz Titov i Stepinčev život koji bolje dočaravaju njihove karaktere. Tita u mlađim danima utjelovio je Lujo Kunčević.



''Ja sam imao kao Tito pozitivnu ulogu, dakle nije perspektiva jedna cesta nego se gleda Tito i kao pozitivna ličnost u mladosti tako da vjerujem da je i kasnije u samom razgovoru napravljen taj dio u kojem nije stvar crno-bijela'', govori glumac Lujo Kunčević.



Ovaj film ima veze s današnjim stanjem u svijetu kao i ratom u Ukrajini, ističe redatelj. Ima i veliku važnost za mlađe generacije koji će o ovom dijelu povijesti naučiti nešto novo, a moći će se pogledati od 28. travnja.

