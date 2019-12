Mlada pjevačica Domenica Žuvela s pjesmom je Solin uvela u blagdansko vrijeme.

Blagdansko ludilo zahvatilo je i Grad Solin, koji se ove godine prvi put odlučio za organizaciju adventa. Uz blještavilo božićnih ukrasa, hrane i kuhanog vina, za odličnu atmosferu pobrinila se mlada pjevačica Domenica, kojoj je upravo ovo vrijeme najdraže u godini.



"Iščekivanje Božića i biti sa svojima - ma ja sam kao malo dijete kad su u pitanju božićni praznici. Kod mene vam je bitan taj obiteljski ručak, da smo tad svi skupa. Sve ostalo mogu biti u pidžami cijeli dan i gledam tradicionalno Harryja Pottera, i to je to meni dovoljno", kaže Domenica Žuvela.



Priznaje da pismo želja Djedu Božićnjaku nije napisala jer, kaže, najbitnije joj je zdravlje. Kada pričamo o željama, njezina se najveća nedavno i ostvarila - izišao je njezin prvi album, a njegova promocija oduševila je i samu pjevačicu.



''Pozvala sam sve najbliže ljude, kolege, prijatelje, i mislila sam da će biti puno manje ljudi. Znamo svi da je 12. mjesec svima radni i svi su na sto strana. Ali tako mi je nekako bilo drago, to mi je prvi album i stvarno hvala svima koji su mi dali veliku podršku", kaže



Ljubav prema glazbi gaji od ranog djetinjstva, sve je uvijek trebalo biti okruženo pjesmom. Upravo su se najviše mogle čuti pjesme Alena Vitasovića, koji je Domenici, priznaje, bio dječja simpatija, a pjevača je tek nedavno uspjela upoznati.



"Kad sam bila mala, on je meni izgledao nedodirljiv. Valjda kad si dijete doživljavaš ljude potpuno drukčije. Sad, naravno, nemam takva očekivanja i kad sam ga ovako upoznala, sasvim mi je normalan čovjek. Radi ono što voli i radi ono šta i ja radim", objašnjava simpatična Velolučanka.



Domenika nam je otkrila i da su postojale male poteškoće s posljednjom pjesmom ''Ćiribu Ćiriba'', koja je u kratkom roku osvojila srca publike.



"Jedino šta me mučilo je to šta je to zapravo 'ćiribu ćiriba', a ja izgovaram 'čiribu čiriba' jer nisam tila da ljudi previše razglabaju o mome korčulanskom naglasku. Bilo me malo strah jer mi govorimo tj kao ć. Ali mislim da je pjesma pun pogodak, čini mi se da su je već ljudi na mojim koncertima super prihvatili, a to mi je najbitnije."



Kada bi ona koji slučajem imala čarobni štapić i izgovorila riječi ćiribu ćiriba - evo što bi promijenila.



"Mislim da sve ima svoje zašto i mislim da se sve u životu događa s razlogom, tako da stvarno apsolutno ništa.", kaže.



Polako ali sigurno Domenica stvara svoje mjesto na estradnom nebu, a kako nam se čini, tu će se zadržati još dugo, dugo.

